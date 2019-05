Stein auf Stein ist in den vergangenen zwölf Monaten ein moderner Neubau entstanden, der sich sehen lassen kann (von links): Architekt Martin König sowie Anja und Thomas Beineke vom Autohaus. Foto: Harald Iding

Von Harald Iding

Höxter/Holzminden (WB). Willkommen in der Zukunft: Das Mercedes-Benz Autohaus Beineke in Holzminden hat mit seinem Millionen-Bauprojekt die Tür ins neue digitale Zeitalter geöffnet. Am Montag (27. Mai) werden Thomas und Anja Beineke im Neubau die ersten Kunden begrüßen können.