Wahlkampfendspurt in Höxter: Elmar Brok und CDU-Europakandidatin Birgit Ernst sprechen mit den Wählerinnen und Wählern in der Fußgängerzone in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Europa-Wahlkampf-Finale mit Elmar Brok und CDU-Europakandidatin Birgit Ernst am Samstagvormittag in Höxter auf dem Marktplatz. Appell von Elmar Brok und Birgit Ernst an alle: Wählen gehen!

Für den langjährigen EU-Spitzenpolitiker Elmar Brok war es eine Abschiedstour: Er verlässt nach vier Jahrzehnten das Europaparlament. Viele bedauern das. In Höxter sprachen den bekannen Mr. Europa viele Menschen in der Fußgängerzone an. "Schade, dass Sie aufhören. In diesen unruhigen Zeiten hätten wir Sie gerne noch im Parlament und als EU-Verhandler gesehen!" Elmar Brok war bewegt vom Zuspruch der Menschen in Höxter.

Auch andere Parteien hatten ihre Wahlkampfstände in der Marktstraße in Höxter aufgebaut.

Wahlergebnisse am Sonntag

Die vorläufigen Ergebnisse der Europawahl im Kreis Höxter werden am Wahlsonntag, 26. Mai, im Internet veröffentlicht. Nach der Schließung der Wahllokale können interessierte Bürgerinnen und Bürger zu Hause am Bildschirm oder auf ihrem Smartphone ganz aktuell die einlaufenden Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke verfolgen. Voraussichtlich ab 18:30 Uhr werden die ersten Ergebnisse online einsehbar sein: www.kreis-hoexter.de