Von Michael Robrecht

Europawahl im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

In der Kreisverwaltung in Höxter liefen schon 20 Minuten nach Schließung der ersten Wahllokale die ersten Ergebnisse ein. In der CDU-Kreiszentrale in Höxter schauten viele Parteimitglieder mit MdB Christian Haase, Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff und CDU-Stadtverbandschef Georg Moritz zusammen intensiv die Wahlberichterstattung der TV-Anstalten an. »Das Ergebnis kann uns nicht zufrieden stellen«, sagte CDU-Kreisvorsitzender Haase.

Bis 21 Uhr werden die meisten Wahlbezirke im Kreis Höxter wohl ausgezählt sein. Die Wahlbeteiligung könnte bei gut 60 Prozent liegen (2014 58,8%). Die Grünen schaffen 17 Prozent. Die AfD erreichte 8,3 Prozent, die FDP kam auf 6,5 Prozent, die Linke holte ebenfalls 3,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 60,05 Prozent. Bei den kleinen Parteien ragte »Die Partei« mit 1100 Stimmen (1,6 Prozent) heraus.

Im Nachbarkreis Holzminden läuft zeitgleich die Auszählung der Landratswahl: Michael Schünemann (unterstützt von CDU und FDP) liegt mit 59,5% vor Margrit Behrens-Globisch (unterstützt von SPD, Grünen, UWG) mit 40,5%. Beide sind parteiunabhängige Kandidaten. Der Sieg ist Schünemann nicht zu nehmen.

Stadt-Wahlergebnisse im Internet: www.kreis-hoexter.de .

Landratswahlergebnisse: www.landkreis-holzminden.de