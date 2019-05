Höxter (WB). Lange Gesichter bei den beiden großen Parteien auch auf Kreisebene als die ersten Ergebnisse der Europawahl im Internet sichtbar werden: Für die SPD setzt sich die Serie von Niederlagen fort. Laut ersten Ergebnissen stürzt die Partei ab und wird vielerorts von den Grünen überholt. Auf Platz eins als stärkste Kraft, aber mit Verlusten: die CDU. Die AfD bleibt klein.

Foto: Michael Robrecht

In der Kreisverwaltung in Höxter liefen schon 20 Minuten nach Schließung der ersten Wahllokale die ersten Ergebnisse ein. In der CDU-Kreiszentrale in Höxter schauten viele Parteimitglieder mit MdB Christian Haase, Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff und CDU-Stadtverbandschef Georg Moritz zusammen intensiv die Wahlberichterstattung der TV-Anstalten an. »Dass Ergebnis kann uns nicht zufrieden stellen«, sagte CDU-Kreisvorsitzender Haase.

Bis 21 Uhr werden die meisten Wahlbezirke im Kreis Höxter wohl ausgezählt sein.

Im Nachbarkreis Holzminden läuft zeitgleich die Auszählung der Landratswahl: Michael Schünemann (unterstützt von CDU und FDP) liegt mit 59% gegen 19.15 Uhr vor Margrit Behrens-Globisch (unterstützt von SPD, Grünen, UWG) mit 40,7%. Bei sind parteiunabhängige Kandidaten.

