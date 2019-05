Von Michael Robrecht

Europawahl im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

In der Kreisverwaltung in Höxter liefen schon 20 Minuten nach Schließung der ersten Wahllokale die ersten Ergebnisse ein. In der CDU-Kreiszentrale in Höxter schauten viele Parteimitglieder mit MdB Christian Haase, Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff und CDU-Stadtverbandschef Georg Moritz zusammen intensiv die Wahlberichterstattung der TV-Anstalten an. »Dass Ergebnis kann uns nicht zufrieden stellen«, sagte CDU-Kreisvorsitzender Haase.

Bis 21 Uhr werden die meisten Wahlbezirke im Kreis Höxter wohl ausgezählt sein. Die Wahlbeteiligung könnte bei gut 60 Prozent liegen (2014 58,8%).

Im Nachbarkreis Holzminden läuft zeitgleich die Auszählung der Landratswahl: Michael Schünemann (unterstützt von CDU und FDP) liegt mit 59,5% um 201.5 Uhr vor Margrit Behrens-Globisch (unterstützt von SPD, Grünen, UWG) mit 40,4%. Bei sind parteiunabhängige Kandidaten. 101 von 102 Wahlbezirke sind ausgezählt. Der Sieg ist Schünemann nicht zu nehmen!

Stadt-Wahlergebnisse im Internet: www.kreis-hoexter.de .

Landratswahlergebnisse: www.landkreis-holzminden.de