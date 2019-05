Von Celine Niemann

Höxter (WB). Mit Orchesterstücken wie »Let me Entertain You« von Robbie Williams oder Sister Sledges »We are Familiy« haben Musiker ihrem Publikum eine klare Botschaft gesendet. Beim 28. Benefizkonzert des Lions-Clubs Höxter-Corvey am Freitagabend wurde einmal mehr deutlich, dass Musik nicht nur unterhält, sondern auch verbindet.

Unter dem Motto »Musik aus der Neuen Welt« gaben 100 talentierte Laien amerikanische Volkslieder und moderne Pop-Songs zum Besten. Die Künstler spielten Kompositionen der berühmten Musiker Nord- und Südamerikas, wie George Gershwin, Heitor Villa-Lobos und Carlos Gardel, aber auch zwei Sätze aus der für New York geschriebenen Symphonie »Aus der Neuen Welt« von Antonín Dvořák.

Nachwuchs hat tragende Rolle

Etwa 300 Zuschauer lauschten den harmonischen Klängen der Orchester. Neben dem gemeinsamen Orchester des König-Wilhelm-Gymnasiums und der Musikschule Höxter unter der Leitung von Micheal Schauka gelang dem von Eva Greipel-Werbeck geführten »Collegium Musicum« der Volkshochschulen Höxter und Holzminden ein grandioser Auftritt. Darüber hinaus boten die Bigband des König-Wilhelm-Gymnasiums und das Sinfonische Blasorchester der Musikschule Höxter, geleitet von Ralf Westermann und Martin Leins, den Freunden der Blasmusik ein abwechslungsreiches Programm. »Nur wer Musik macht und vor allem mit anderen Menschen zusammen musiziert, weiß den Wert von Gemeinschaft zu schätzen«, betonte der Präsident des Lions-Clubs, Professor Dr. Walter Werbeck. Unterstützt wurden die Orchester von den Solisten Karina Skrzpczak (Querflöte), Matan David (Klarinette), Larissa Andrejewski (Klavier), David Filipe (Violine) und Arne Kienzler (Violoncello). Beim 28. Benefizkonzert hatte insbesondere der musikalische Nachwuchs – unter anderem in Form des Junior-Streichorchesters – eine tragende Rolle. Mit dem Stück »Boil’ em Cabbage Down« eröffneten sie die Veranstaltung in der Kreisstadt.

Nächstes Konzert im kommenden Jahr

Dem Publikum war die Freude an der Musik anzusehen. Rhythmisch nickend oder auch lächelnd, genossen sie die beeindruckenden Klänge – so auch Jessica Ohagen aus Stahle, die unter den Zuhörern war und das Benefizkonzert zum ersten Mal besuchte. »Es gefällt mir wirklich gut. Da ich selber schon seit 17 Jahren Querflöte spiele, finde ich das Konzert interessant und höre den Musikern gerne zu. Die Bigband hat mir bisher am besten gefallen. Die modernen Lieder sprechen sicher viele Besucher an.« Der Erlös des Konzerts geht an die Musikschule Höxter. »Unser Club unterstützt die wertvolle Kulturarbeit, die das Musikleben in Höxter seit Jahrzehnten prägt«, erklärte Professor Dr. Walter Werbeck. Das etablierte Benefizkonzert finde aller Voraussicht nach im kommenden Jahr erneut statt, wie Mitorganisator Martin Leins versicherte.