Von Dennis Pape

Höxter (WB). Streetfood ist der Renner auf vielen Volksfesten und Marktplätzen. Liebhaber der vielfältigen Leckereien kommen an diesem Wochenende auch in Höxter auf ihre Kosten – von der Dechanei bis zur Möllingerstraße entführen Trucks aus ganz Deutschland die Besucher des Streetfood-Festivals auf eine kulinarische Weltreise.

Crepes, Wraps, Burger, Burritos, Bubble Waffles, Pulled Pork, Ice Rolls, Spanferkel, Bacon-Bomb, Chimichangas, Kartoffel-Tornados, Churros und vielleicht auch noch Falafel – die Auswahl bei der ersten Auflage des »Streetfood Circus« in Höxter soll nach Angaben der Projektleiter Christian Schwager und Maximilian Giersberg nicht nur vielfältig und bunt, sondern auch besonders lecker sein. Beide arbeiten für die Eventagentur »Next Choice« aus Osnabrück, die bereits mehr als 50 Streetfood-Veranstaltungen in Norddeutschland und NRW organisiert hat. »Dank der Unterstützung der Werbegemeinschaft kommen wir jetzt auch zum ersten Mal nach Höxter«, sagt Schwager: »Angesichts dessen, dass wir bereits über eine große Erfahrung in diesem Bereich verfügen, können wir auf einen großen Pool von qualitativ hochwertigen Anbietern zurückgreifen. Dieser wird immer wieder durch neue Trucks ergänzt, um den Besuchern eine möglichst große Vielfalt zu bieten – hier ist wirklich für jeden etwas dabei«, so der Projektleiter.

Rundlauf mit Bobby-Cars

Bis zu 15 Aussteller haben sich angekündigt, es könnten laut der Organisatoren aber noch mehr werden. Die heimische Firma Waldhoff versorgt die Besucher darüber hinaus mit kühlen Getränken. »Wir erwarten gutes Wetter – da passt ein heimisches Bier dementsprechend um so besser«, sagt Schwager mit einem Augenzwinkern. Sollten sich die Prognosen noch ändern, gebe es auch genügend Überdachungen. Liegestühle sollen darüber hinaus eine Möglichkeit zum Verweilen und Entspannen bieten. Die beiden Projektleiter von »Next Choice« bezeichnen den »Streetfood-Circus« in Höxters Innenstadt als echtes Familienevent: »Wir haben auch an die Kinderbelustigung gedacht. Unter anderem gibt es einen Rundlauf mit Bobby-Cars und einem Siegertreppchen. Darüber hinaus verteilen wir die beliebten Heliumluftballons.« Musik soll den Besuchern in Höxters Innenstadt ebenfalls geboten werden. »Es gibt Songs quer durch die Bank – von Elektroswing über Charts bis hin zu den 80ern reicht unsere Musikauswahl«, erläutert Schwager. Der hat auch noch einen Tipp für alle Feinschmecker: »Immer wieder wünschen sich die Streetfood-Fans Probierportionen. Das ist leider nicht immer möglich. Deshalb empfehlen wir, sich einfach zu zweit eine Portion zu teilen und sich anschließend am nächsten Wagen zu bedienen.«

Markt wird nur geringfügig beeinflusst

Jens Klingemann, zweiter Vorsitzender der Werbegemeinschaft, betont: »Wir freuen uns darüber, dass es gelungen ist, den »Streetfood Circus« für zwei Tage nach Höxter zu holen. Die Trucks stehen für alle Besucher am Samstag von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 20 Uhr bereit.« Der Markt werde am Samstag davon nur geringfügig beeinflusst. Lediglich die Beschicker, die für gewöhnlich im Bereich der Dechanei stehen, müssten ein paar Meter weiter ziehen. Von der Dechanei bis in die Möllingerstraße gibt es dann Streetfood. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Gas- und Wasserversorgung Höxter (GWH), der Bäckerei Engel, Getränke Waldhoff, Malteser Apotheke sowie dem Mode- und Sporthaus Klingemann.