Die Mitglieder des Männergesangvereins Cäcilia Bosseborn feiern am Sonntag, 2. Juni, das 125-jährige Vereinsbestehen. Dazu haben sie Sänger benachbarter Chöre eingeladen, um gemeinsam ein Konzertsingen in der Kirche zu veranstalten. Foto: privat

Doch bevor in der Kirche gesanglich einiges geboten wird, gibt es ab 9 Uhr zunächst einen »Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen des MGV Cäcilia Bosseborn« in der Kirche, heißt es im Programm der Veranstaltung. Nach dem Gottesdienst wird es dann feierlich: Frauen und Männer aller Generationen gratulieren dem MGV Bosseborn mit einem Konzertsingen. Eingeladen wurden der Gesangsverein »Eintracht« Ovenhausen, Claudias Kinder- und Jugendchor, und der Frauenchor Bosseborn. Und auch die Sänger des MGV Cäcilia Bosseborn wollen es sich das Singen an diesem Tag nicht nehmen lassen und gestalten das Konzert mit.

Anschließend steht ein Sängerfrühstück auf dem Programm. Auch hier wurde an die musikalische Unterhaltung gedacht: die Blaskapelle Bosseborn tritt auf. Darüber hinaus sollen Vereinsmitglieder geehrt werden. Ab 15 Uhr werden Kaffee und Kuchen serviert, ehe sich der Tag dem Ende neigt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Historie

Mit der Jubiläumsfeier stellt sich für die Bosseborner Sänger die Frage, wie es weiter gehen soll mit dem Verein. »Wir schauen optimistisch in die Zukunft, denn entgegen dem Trend der langsamen Schrumpfung ist es uns gelungen, junge Menschen für den Chorgesang zu begeistern«, heißt es vom Verein. Doch von derart positiven Entwicklungen war die Geschichte des MGV Cäcilia Bosseborn nicht immer geprägt. Der Verein hatte viele Rückschläge in Kauf nehmen müssen.

Offizielles Gründungsjahr 1894

Als offizielles Gründungsjahr wird das Jahr 1894 angesehen, informiert der Verein. Einträge im Kirchenbuch ließen zwar darauf schließen, dass die Vereinsgeschichte schon 1892 ihren Anfang hatte, zwei Jahre später sei aber eine Fahne angeschafft worden. Bis kurz vor dem ersten Weltkrieg habe der erste Dirigent des MGV die Sänger angeleitet. Mit seiner Pension sei das gemeinsame Singen auf Eis gelegt worden. Bis 1924: Dann habe Josef Brand die Aufgabe des Dirigenten übernommen und der MGV blühte auf. 20 bis 25 Mitglieder hätten die Sangesabende besucht, so der MGV. Der Verein bezeichnet diese Phase heute als »Wiederbelebung« und »Neugründung«. 1927 veranstaltete der MGV auch sein erstes Sängerfest. Diese Feierlichkeiten wurden ab 1952 zu großen Vereins-Geburtstagen veranstaltet: 60, 75, 90, 100 Jahre. Immer waren dabei auch Gastvereine eingeladen. Das 110-jährige Bestehen wurde 2005 mit einem Zeltfest am Bürgerhaus begangen.

Doch der Weg bis zu diesen Geburtstagen war ein weiter. 1936 stand der Verein erneut auf der Kippe, als er ablehnte, in den nationalsozialistischen Sängerbund einzutreten und seine Tätigkeit deshalb aufgeben musste, ehe die Proben 1948 wieder aufgenommen wurden. »In dieser Zeit hatte der Verein einen sehr starken Zuwachs an Mitgliedern. Ein Beweis dafür war der erste Tagesausflug 1951 in den Harz, an dem 105 Personen teilnahmen«, berichtet der Verein.

Seit 1995 Träger der Zelter-Plakette

Eine besondere Auszeichnung erhielt der MGV am 14. Mai 1995 in Werl: Dort wurde ihm die Zelter-Plakette verliehen. Diese Ehre kommt Vereinen zuteil, die seit 100 Jahren bestehen und die unter anderem das deutsche Liedgut pflegen. Am 5. Juli 1997 wurde im Rahmen des Brunnenfestes Michael Breitenstein verabschiedet. Er war 17 Jahre lang Chorleiter. Seit Januar 2011 heißt der Dirigent Christoph Heger.