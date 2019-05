Von Dennis Pape

Zur ihrer Zielgruppe gehören Auszubildende, die in bestimmten Bereichen zusätzliche Unterstützung brauchen, die angesichts der Bedingungen im Unternehmen nicht alle Voraussetzungen des Ausbildungsplans erfüllen können, oder die geflüchtet sind und insbesondere im fachsprachlichen Bereich noch weiter gefördert werden sollen. »Um die Angebote zielgenau zu gestalten, wird es im ersten Schritt darum gehen, mit den Unternehmen im Kreis Höxter sowie im Landkreis Holzminden in Verbindung zu treten und gemeinsam Bedarfe zum Thema Ausbildung zu ermitteln«, sagt Mark Becker von der Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter (WIH).

In der Ferne wächst die Liebe

Gerrit Fischer ist in Holzminden geboren sowie aufgewachsen und hat nach ihrem Abitur in Bielefeld studiert. Dann ging ihr Weg nach Frankfurt am Main, wo sie fünf Jahre lang in einer Unternehmensberatung (Bereich Aus- und Weiterbildung) gearbeitet hat. Vor zwei Jahren dann die bewusste Entscheidung, zurück in die Heimat zu kommen. »Frei nach dem Motto ›in der Ferne wächst die Liebe‹ habe ich fern von zuhause gemerkt, wie wunderschön wir es hier im Weserbergland haben. Als der richtige Moment gekommen war, habe ich meine Kartons gepackt und seit dem noch nicht einen Tag bereut, wieder hier zu sein«, sagt die 30-Jährige über ihre Rückkehr an die Weser.

Beruflich ist sie schon seit dem vergangenen Jahr in Höxter zu Hause. Sie arbeitet für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL. Dort stärkt sie kleine und mittelständische Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit und erhöht die beruflichen Chancen von Frauen – beispielsweise mit dem bekannten Gütesiegel »Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Höxter«.

»Die Chance, meine Arbeit für das Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL mit meiner neuen Aufgabe als Qualifizierungskoordinatorin zu kombinieren, ist sehr reizvoll. Es gibt einige Synergien, die ich gewinnbringend für alle nutzen möchte«, betont sie.

Vereine arbeiten zusammen

Das Qualifizierungsnetzwerk stammt ideell aus der Feder des Innovationsnetzwerkes Holzminden-Höxter, das im Sinne einer länderübergreifenden Zusammenarbeit aus den beiden Wirtschaftsvereinen WIH in Höxter und Weserpulsar in Holzminden entstanden ist. Mark Becker leitet das Projekt für die WIH, die in diesem Fall Projektträger ist, und freut sich darauf, mit der Qualifizierungskoordinatorin ein zielführendes Angebot für die Wirtschaft etablieren zu können. Becker: »In den kommenden Jahren wird das Thema Ausbildungsreife die Ausbildungsbetriebe immer mehr beschäftigen.«

Nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels habe sich die Anzahl der Bewerbungen und auch deren Qualität in den vergangenen Jahren stark verändert. »Wir freuen uns deshalb sehr, dass bei Frau Fischer als Qualifizierungskoordinatorin alle Anfragen zu Ausbildungsbegleitenden Maßnahmen zusammenlaufen können und wir die Wirtschaft im Kreis Höxter sowie im Landkreis Holzminden unterstützen können. Dadurch, dass das Projekt länderübergreifend konzipiert ist, haben wir darüber hinaus die Chance, die Angebote direkt vor Ort anzubieten und damit die Region weiter zu stärken«, so der Projektleiter.

Starten konnte das Projekt durch die Förderung im Rahmen des Modellvorhabens »Land(auf)Schwung« vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung. Gefördert wird es nur noch bis Ende dieses Jahres – und so lange soll Gerrit Fischer zunächst als Qualifizierungskoordinatorin fungieren. »Unser Ziel ist es, in diesem Bereich auch darüber hinaus aktiv zu sein und Zukunft weiter in Zusammenarbeit mit den Unternehmen zu gestalten«, so Becker.

Unternehmer, die schon einen konkreten Bedarf haben oder Teil der Erhebung zur Entwicklung von maßgeschneiderten Angeboten sein möchten, können per Mail an gerrit.fischer@weserallianz.de oder dienstags sowie donnerstags unter Telefon 05271/680475 Kontakt aufnehmen.

Nachfolge von Dr. Döring

Gerrit Fischer ist Nachfolgerin von Dr. Ottmar Döring, der bereits im Herbst 2018 als neuer Qualifizierungsmanager vorgestellt worden war. »Dr. Döring hat sich leider schon im Januar neu orientiert«, erläutert Mark Becker und fügt an: »Ich betone ausdrücklich, dass wir auf seinen Wunsch hin getrennte Wege gegangen sind.« Im Zeitraum von November 2018 bis Januar 2019 seien schon einige Projekte angestoßen worden – um die weitere Umsetzung kümmert sich jetzt eine junge, motivierte Rückkehrerin.