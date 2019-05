Höxter (thö). An den Höxteraner Feldwegen soll künftig kein »englischer Rasen« mehr wachsen. Vielmehr sollen die Ränder nur noch eingeschränkt gemäht werden. Dafür hat sich jetzt der Stadtrat mehrheitlich ausgesprochen und ist damit einem Antrag der CDU-Fraktion gefolgt. Das Begleitgrün an Wirtschaftswegen wird nur noch auf einer Breite von höchstens einem Meter gekürzt.

Das Grün am Wegesrand habe sich zu einem Rückzugsort für seltene Tier- und Pflanzenarten entwickelt, was es in den Wiesen aufgrund intensiver Bewirtschaftung nicht mehr gebe, so CDU-Fraktionschef Stefan Berens. Er sah auch Einsparpotenziale bei der Arbeit des Bauhofes. Im Rat nicht durchsetzen konnte sich Bürgermeister Alexander Fischer, der vorgeschlagen hatte, die Angelegenheit mit der Technischen Hochschule zu behandeln und an Rad- und Wirtschaftswegen Bereiche auszuweisen, die »zur Unterstützung der Biodiversität geeignet« seien. Die unterschiedlichen Standortbedingungen (Licht, Boden, Nährstoffe) sollten dabei berücksichtigt werden.

Bauern müssen informiert werden

Baudezernentin Claudia Koch machte in der Ratssitzung deutlich, dass allen Beteiligten klar sein müsse, dass nach dem Beschluss am Wegesrand kein »englischer Rasen« mehr zu finden sei. Stefan Berens wies darauf hin, dass auch die Bauern über den Ratsbeschluss informiert werden müssten.