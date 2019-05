Höxter (WB). Stecker in die Steckdose und das Handy lädt, der Fernseher läuft und der Wasserkocher erledigt ebenfalls seine Arbeit. Und obwohl dieser Handgriff wie selbstverständlich passiert, ist es wichtig, sparsam mit dem Strom umzugehen. Dieses Denken will der Kreis Höxter nun bei den Schülern erzielen.

Aber wie soll ein eher abstraktes Thema wie Strom und vor allem Stromsparen für Schüler greifbar werden? Mit Stromspar-Koffern. Sie wurden vom Stromversorger »Innogy« zur Verfügung gestellt. Sie enthalten unter anderem Energiemessgeräte, Thermo-/Hygrometer und Luxmeter. Die Schüler können mit diesen Geräten selbstständig die Stromverbräuche verschiedener elektrischer Geräte in ihrem täglichen Umfeld messen.

Damit können Fragen beantwortet werden wie: Wie viel Strom benötigen elektrische Geräte wie Fernseher oder Mikrowelle? Was bringen Energiespar-Produkte? Fließt wirklich kein Strom mehr, wenn die Geräte ausgeschaltet sind? Auch die anfallenden Stromkosten von elektronischen Geräten, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie die Lichtstärke in Räumen lassen sich ermitteln und vergleichen. Schulen können die Koffer bei der Kreisverwaltung ausleihen und in den Unterricht einbinden.

Stromfressern auf der Spur

Neben den Koffern hat Manfred Rickhoff vom Energieversorger außerdem 15 Standby-Energy-Monitore übergeben, anhand derer der Stromverbrauch und die Stromkosten elektrischer Geräte auch im Standby Modus ermittelt werden können. »Mit den Materialien können Kinder und Jugendliche selbst aktiv werden und viel über Energieverbrauch lernen. So können sie versteckte Stromfresser aufspüren und werden für die Themen Energieeffizienz und Stromeinsparung sensibilisiert«, freuen sich Martina Krog und Carolin Röttger, die in der Abteilung Umweltschutz und Abfallwirtschaft des Kreises Höxter die Themen Klimaschutz und Mobilität bearbeiten.

Die Stromspar-Koffer können beim Kreis Höxter unter der Telefonnummer 05271/9654219 oder per E-Mail an klimaschutz@kreis-hoexter.de von Schulen im Kreis Höxter angefragt und ausgeliehen werden.