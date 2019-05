Chefarzt Dr. Josef Nelles leitet die Klinik für Schmerzmedizin und hat seit dem Bestehen der Klinik etwa 2500 Patienten behandelt, informiert die KHWE. Zum fünfjährigen Bestehen der Klinik wird am Donnerstag, 6. Juni, eine Informationsveranstaltung im St.-Ansgar-Krankenhaus organisiert. Damit beteiligt sie sich auch am bundesweiten Aktionstag gegen den Schmerz. Laut KHWE leiden im Kreis Höxter etwa 40.000 Menschen an chronischen Schmerzen. »Unsere Patienten haben oft eine Odyssee durch verschiedene Arztpraxen, Kliniken und Fachrichtungen hinter sich. Viele sind verzweifelt und im Teufelskreis der Schmerzen gefangen«, so Nelles.

Vorträge zu Verfahren

Welche Behandlungsverfahren zur Auswahl stehen, erfahren Patienten, Angehörige und Interessierte bei der Veranstaltung im St.-Ansgar-Krankenhaus. Diese beginnt um 15 Uhr und endet voraussichtlich um 18 Uhr. In kurzen Vorträgen sollen die Verfahren vorgestellt werden. Außerdem sollen die Patienten einen Einblick in verschiedene Methoden der Schmerzmedizin erhalten. Erklärt werden zum Beispiel die transkutane elektrische Nervenstimulationstherapie, die Hochtontherapie und die Aroma-Therapie. Im Anschluss an die Vorträge ist genügend Zeit, um mit den Referenten zu sprechen und individuelle Fragen zu stellen. Neben Dr. Josef Nelles werden weitere Spezialisten aus der Medizin und der Pflege vor Ort sein. Außerdem können Interessierte in Kleingruppen an fünf praktischen Übungen teilnehmen.

Schulmedizinische Behandlungsansätze

Das Team aus Fachärzten, Psychologen und Psychotherapeuten, speziell ausgebildeten Pflegemitarbeitern und Physiotherapeuten, sowie Spezialtherapeuten (Musiktherapie, Yoga) bietet unter anderem schulmedizinische Behandlungsansätze (Medikamente, Infiltrationen, Krankengymnastik) an. Außerdem werden psychologische Verfahren (Entspannungsverfahren, Achtsamkeitsübungen, Gesprächstherapie) und auch komplementärmedizinische Maßnahmen vorgestellt. Dazu gehören beispielsweise Akupunktur, Qi Gong und Osteopathie. Es stehen zwei separate Konferenzräume zur Verfügung, in denen die Vorträge und die praktischen Übungen parallel stattfinden. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.