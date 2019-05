»Wir werden uns nun umgehend mit dem Büro Dr. Garbe, Lexis und Berlepsch zusammensetzen«, betonte Claudia Bonefeld vom Schul- und Sportamt der Stadt in der Ausschusssitzung. Das Konzept soll für den Zeitraum von fünf Jahren für 2021 bis 2026 erarbeitet werden. Es werde ein umfangreiches Gutachten, das für alle Schulen der Stadt Höxter und für das Schulzentrum Am Bielenberg gilt, erstellt.

»Dabei nimmt die Raumkonzeption in den Schulen einen großen Stellenwert ein«, hob die Schul- und Sportamtsleiterin hervor. Das schulpolitische Konzept werde detailliert ausgearbeitet und vorgelegt. »Die prognostizierten Schülerzahlen werden wesentlichen Einfluss auf die Schulentwicklung in Höxter haben«, so Bonefeld weiter. Faktoren wie das aktuelle und zukünftige Schulangebot nach Schulformen und Schularten, Schulgrößen (Schülerzahlen, Klassen pro Jahrgang) und Schulstandorten werden von dem beauftragten Büro unter anderem untersucht.

Hauptschule wird geschlossen

Bonefeld wies zudem darauf hin, dass die Hauptschule Am Bielenberg mit Ablauf dieses Schuljahres geschlossen werde und in die Sekundarschule übergehe. »Es werde eine Abschlussfeier geben.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten würden aktuell am Gebäude des König-Wilhelm Gymnasiums vorgenommen. Ausschussmitglied Godehard Christoph (SPD) bemängelte in der Sitzung, dass die Grundschule in Lüchtringen im Innenbereich unbedingt einer Sanierung bedürfe. »Hier ist sehr viele Jahre nichts gemacht worden.«

Sportstätten im Blickpunkt

Das Sportstättenkonzept stand zudem auf der Agenda des Ausschusses. Bonefeld berichtete, dass aktuell die kleine Turnhalle im Schulzentrum Am Bielenberg saniert werde. Die Sanierungsarbeiten an der Turnhalle in Ottbergen seien abgeschlossen. »Die Renovierungsmaßnahmen am Tennenplatz in Lütmarsen sind ebenfalls beendet.« An diesem Sonntag werde der Tennenplatz eingeweiht.

Die Sanierung der Bielenberghalle ist für 2020 vorgesehen. Zudem soll im nächsten Jahr der Sportplatz in Fürstenau saniert werden. Der geplante Kunstrasenplatz für das Zentrum Nord soll 2020 in Albaxen entstehen. Der Kunstrasenplatz für das Zentrum West sei 2021 in Brenkhausen auf dem dortigen Trainingsplatz im Vierlindenstadion vorgesehen.

Vereine pflegen Rasenplätze

Zudem werde die Stadt, so wie vom Rat beschlossen, die Pflege des Rasenplatzes in Bosseborn an den SV Brenkhausen/Bosseborn abtreten. Um die Trainingsfläche im Grubestadion in Ovenhausen kümmere sich in Zukunft der TuS Ovenhausen. »Wir werden uns demnächst mit den Vorständen der beiden Vereine zusammensetzen«, sagte Bonefeld und will die zeitlichen Vorgaben einhalten.