Susanne Scholz und Pascal Gerhard in Corvey. Der gebürtige Kölner ist bei der Bundeswehr in Höxter gewesen. Er wird den Namen seiner Frau annehmen. Foto: Sabine Robrecht

Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Vor laufenden Fernsehkameras geben sich Susanne Scholz und Pascal Gerhard (beide 27) in drei Wochen in der ehemaligen Abteikirche in Corvey das Ja-Wort: Das Paar ist in der Vox-Show »Vier Hochzeiten und eine Traumreise« dabei und lässt mithin ein großes TV-Publikum am schönsten Tag im Leben teilhaben.

Am Freitag, 21. Juni, startet das Paar in seine gemeinsames Zukunft. Die Kameraleute halten nicht nur die rührenden Momente der Trauung vor der Welterbe-Kulisse Corvey fest, sondern begleiten auch das anschließende Fest in Beverungen, dessen Location die Brautleute bewusst nicht verraten. Zur Entourage des TV-Teams gehören drei Gastbräute. Sie feiern nicht nur mit, sondern bewerten den Festtag und seine Ausgestaltung mit Punkten.

Hochzeitsplaner »Froonck«. Foto: dpa Hochzeitsplaner »Froonck«. Foto: dpa

Bei ihren eigenen Hochzeiten stellen sich die Gastbräute ihrerseits auch dem Votum der Konkurrentinnen. Dann schlüpft Susanne Scholz in die Rolle der Jurorin und bewertet die Festtage der drei Mitbewerberinnen. Der bekannte Hochzeitsplaner Frank (»Froonck«) Matthée moderiert die Show. Am Ende gewinnt eines der vier Paare die Traum-Flitterwochen. Und das Fernsehpublikum hat ihre Hochzeiten – zwar nicht live, aber doch hautnah – miterlebt.

Spontaner Entschluss

»Wir kennen die Sendung und haben uns spontan entschlossen, uns zu bewerben«, erzählt die junge Braut aus Höxter. Als Model und Fotografin kennt sie das Business aus beiden Blickwinkeln – vor und hinter der Kamera. »Ich habe den Anstoß gegeben«, sagt sie. Ihr künftiger Mann reagierte offen. »Warum nicht?«, sagt Pascal Gerhard.

Natürlich hoffen die beiden, dass sie das Rennen machen. Denn als Gewinn winkt – wie der Name der Show schon sagt – eine Traumreise mit noch unbekanntem Ziel. Der Wettstreit, in den sie für ihren Traum treten, umfasst fünf Bewertungskriterien: das Ambiente, das Essen, die Stimmung, das Brautkleid und den Gesamteindruck. Das alles wird in jeder Staffel von den drei Gastbräuten bewertet – vor den Augen der Fernsehzuschauer geben sie ihr Urteil ab.

Brautleute haben Lampenfieber

Lampenfieber haben die Brautleute aus Höxter schon. »Das liegt auch daran, dass unser Budget für das Fest vergleichsweise gering ist«, erläutert die junge Frau. »Andere haben bis zu 30.000 Euro zur Verfügung. Das können wir in unserem Alter nicht ansatzweise aufbringen. Trotzdem stellen wir mit unserem 6000-Euro-Budget viel auf die Beine. Wir wollen zeigen, dass man auch mit kleinem Budget einiges machen kann«, skizziert die 27-Jährige ihre Motivation, mitzumachen. »Mit Planung und Engagement geht alles«, ergänzt Pascal Gerhard.

Dieses Ziel vor Augen, sehen die Fotografin und der in der IT-Branche tätige Jungunternehmer ihrer Fernsehhochzeit mit Vorfreude entgegen. Die drei Hochzeiten, die Susanne Scholz als Jurorin begutachten wird und von denen die erste schon eine Woche vor ihrem eigenen großen Tag ansteht, führen das Paar quer durch die Republik. Wohin genau, möchte der Fernsehsender Vox nicht verraten wissen. Für sich behält Susanne Scholz auch, wie ihr Brautkleid aussieht. Sie verrät nur, dass es vier Meter Schleppe hat. »Es wird pompös.« Die Blicke auf sich ziehen werden auch die Tochter der Braut, Emma-Sophie (8), und der gemeinsame Sohn des Paares, Noah (4). Sie haben bei der Zeremonie in Corvey kleine Aufgaben. »Emma-Sophie streut Blumen, und Noah trägt das Ringe-Kissen«, erzählt Susanne Scholz. »Die beiden sind schon ganz aufgeregt.«

Kinder sind in die Zeremonie eingebunden

Neben den Vorbereitungen erinnern die Brautleute sich in diesen Wochen vor dem Fest an ihr Kennenlernen 2011 bei einer Wohnungsbesichtigung. »Ich war bei der Bundeswehr und schaute mir gegenüber der Kaserne in der Brenkhäuser Straße eine Wohnung an« erzählt Pascal Gerhard. Für genau diese Wohnung suchte Susanne Scholz einen Nachmieter. »Danach entstand eine Freundschaft.« Aus der wurde Liebe, als beide sich bei einem überraschenden Platzregen plötzlich küssten. »Das war am 23. Juni 2013«, weiß es Pascal noch wie heute. Weihnachten 2018 machte er seiner Susanne dann beim Gänseessen der Familie einen Heiratsantrag. Es flossen Tränen der Rührung. Und auch in Corvey werden Freunde und Verwandte am 21. Juni Taschentücher dabei haben.