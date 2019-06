Verletzte, die mit gefährlichen Chemikalien in Berührung gekommen sind, müssen versorgt werden. Foto: Sabine Robrecht

Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Das Dach einer Werkshalle mit Gefahrgut stürzt ein, auf der Weser kollidieren zwei Schiffe. Eins hat Chemikalien an Bord und bleibt im Corveyer Hafen liegen. Das zweite wird auf dem Fluss abgetrieben. Für die Verletzten geht es um Minuten. Gleichzeitig machen umgestürzte Bäume Straßen und Wege unpassierbar. Dieses Szenario nach einem Sturmtief haben mehr als 700 Einsatzkräfte am 1. Juni geübt.

So spektakulär war die Großübung “Wesersturm” in Höxter Fotostrecke

Foto: Sabine Robrecht

Die Ursache für die simulierte Katastrophenlage in Höxter und den umliegenden Städten – der Orkan – hat der spektakulären Großübung ihren Namen gegeben: »Wesersturm«. »Uns ist es wichtig, verlässlich Vorsorge zu treffen und auf den Ernstfall vorbereitet zu sein«, erläutert Kreisdirektor Klaus Schumacher zu Beginn das Ziel der Offensive.

Kreisbrandmeister Rudolf Lüke und sein Stellvertreter Jürgen Schmits leiten die Übung. Lüke würdigt zum Auftakt im Kreishaus den Einsatz der Ehrenamtlichen, die sich zum Wohl der Mitmenschen einsetzen und jederzeit bereit sind, ihre Freizeit in Einsätze, Übungen und Fortbildungen zu investieren.

»Seit neun Monaten planen wir das Ganze«, erläutert Jürgen Schmits den langen Vorlauf. »Es geht nicht darum, die Einsatzleiter oder Helfer zu prüfen, sondern die Kommunikation zwischen den Beteiligten zu üben.«

Kurz vor Schluss zieht Schmits ein zufriedenes erstes Fazit. Er habe von den Einsatzkräften keine Rückmeldung darüber erhalten, dass etwas nicht funktioniert hat. »Die genauen Evaluierungen der nächsten Tage werden zeigen, wo wir gegebenenfalls Verbesserungen oder Veränderungen in den Konzepten vornehmen sollten.«

Zu den herausfordernden Aufgaben bei schweißtreibenden Wetterbedingungen gehörte es, Verletzte, die mit gefährlichen Stoffen in Berührung gekommen waren, zunächst zu dekontaminieren. Die Einsatzkräfte trugen spektakuläre Schutzanzüge. Gleichzeitig galt es, die Verletzten erstzuversorgen und dann auszuloten, wer von ihnen wie schnell ins Krankenhaus muss. Nahe dem Sägewerk in Corvey, das die Gefahrgut-Halle mit dem eingestürzten Dach simulierte, waren Dekontaminations- und Behandlungsplätze aufgebaut. Hand in Hand und unter Hochspannung arbeiteten die Helfer zusammen.

Parallel zu diesen Einsätzen probte die DLRG bei Corvey die Rettung von Verletzten. Der Landesverband NRW hatte das ganze Wochenende über mit mehreren Wasserrettungszügen seine jährliche Einsatzübung auf der Weser bei Höxter durchgeführt. In diesem Rahmen beteiligten sich mehrere Wasserrettungszüge an der Großübung »Wesersturm«.

Insgesamt waren bei dieser Großübung mehr als 700 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW), der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Malteser Hilfsdienstes und der Johanniter Unfallhilfe auf den Beinen. Im Rahmen der überörtlichen Hilfeleistung im Zuge der Landeskonzepte waren Einsatzkräfte aus ganz NRW dabei. Eingebunden waren auch die Führungsunterstützung der Bezirksregierung und das St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter.