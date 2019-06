Dicke Wolken über Höxter: Ein schweres Gewitter droht. Foto: Robrecht Dicke Wolken über Höxter: Ein schweres Gewitter droht. Foto: Robrecht

Der Deutsche Wetterdienst warnte am frühen Montagmorgen vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel in Teilen Nordrhein-Westfalens und starkem Gewitter in Teilen Niedersachsens. IN den Wetterportalen waren in NRW zahlreiche Blitzschläge verzeichnet.

Teils könnten auch Starkregen und Hagel mit Korngrößen von bis zu drei Zentimetern vom Himmel kommen, erklärte Meteorologin Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst. Im Kreis Höxter wird auf der Feuerwehrseite von Höxter im Weserbergland vor besonders starken Unwettern (violette Stufe) gewarnt.