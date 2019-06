Wer in den Dschungel will, muss neuerdings nur noch bis Ottbergen fahren: Höxters Bürgermeister Alexander Fischer (von links), Kreisdirektor Klaus Schumacher, Baudezernentin Claudia Koch, die Ottberger Ortsausschussvorsitzende Eva-Maria Müller und die Geschäftsführerin des Naturparks Teutoburger Wald/Eggegebirge, Birgit Hübner, haben den neuen Erlebnispfad am Bahnhof in Ottbergen offiziell eröffnet und vorgestellt. In Ottbergen startet der drei Kilometer lange Wanderweg. Foto: Sylvia Rasche