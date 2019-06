Höxter (WB). Bereits Ende Mai ist in die Lackierhalle eines Betontransportunternehmens an der Godelheimer Straße eingebrochen worden.

An der Halle fand die Polizei ein Paar Stiefel (Meindl in schwarz, Größe 46) und einen grünen Strickpullover. »Wie diese Gegenstände in die Nähe der Einbruchstelle gelangt sind und wem sie gehören, ist bislang noch unklar«, sagte Polizeisprecher Andreas Hellwig am Freitag.

Die Polizei hofft, dass die Kleidungsstücke zum Täter führen und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Einbruch oder zu den aufgefundenen Bekleidungsgegenständen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Höxter (Telefon 05271/9620) zu

Der Pulli und die Schuhe. Foto: Polizei Höxter

melden.

Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf die Zeit zwischen Mittwoch, 29. Mai, und Freitag, 31. Mai, ein. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Es entstand jedoch ein Schaden von 200 Euro.