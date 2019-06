Diakon Erwin Winkler aus Lüchtringen erhält am Pfingstfest das Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontifice« (von links): Pastor Andreas Kreutzmann, Diakon Thomas Huneke, Doris Winkler, Diakon Erwin Winkler. Foto: Thomas Throenle

Höxter (WB/pdp). Papst Franziskus hat Diakon Erwin Winkler aus Lüchtringen mit dem Ehrenkreuz »Pro Ecclesia et Pontifice« ausgezeichnet. Im Auftrag von Erzbischof Hans-Josef Becker überreichte Pastor Andreas Kreuzmann im Anschluss an das Hochamt am Pfingstsonntag in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Lüchtringen die päpstliche Auszeichnung.

Dies sei eine besondere Anerkennung und Wertschätzung des langjährigen ehrenamtlichen Engagements von Diakon Erwin Winkler, so der Diözesanbeauftragte für die Ständigen Diakone im Erzbistum Paderborn. Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek hatte zuvor in seiner Predigt das Amt und den Dienst eines Diakons vorgestellt.

Dienst nebenberuflich ausgeübt

»Diakon Erwin Winkler hat sich über seinen nebenberuflich ausgeübten Dienst als Ständiger Diakon hinaus sehr um das Diakonat im Erzbistum Paderborn und damit den Dienst der Ständigen Diakone verdient gemacht«, sagte Pastor Andreas Kreuzmann, ehe er Winkler im Auftrag des Paderborner Erzbischofs das Ehrenkreuz und die dazugehörende Urkunde überreichte.

Erwin Winkler erhält Papst-Orden Fotostrecke

Foto: Thomas Throenle

Mehr als zwölf Jahre habe Winkler im Erzbischöflichen Generalvikariat Paderborn den für die Ständigen Diakone Verantwortlichen in seinen Aufgaben unterstützt. In der Beratung sowie in der Aus- und Fortbildung der Ständigen Diakone sei Diakon Winkler »ein unermüdlicher Mitarbeiter« gewesen.

Ehrenamtlich im Erzbistum tätig

Der Diözesanbeauftragte für die Ständigen Diakone erinnerte auch an das ehrenamtliche Engagement Winklers auf der Ebene des Erzbistums: Er gehörte dem Diözesanpastoralrat (1980-2010), dem Priesterrat (2002-2008) und dem Diakonenrat (1995-2008) an. Darüber hinaus arbeitete er im Arbeitskreis Pastorales Personal mit (2009-2013) und war Diözesansprecher der Ständigen Diakone im Erzbistum Paderborn (2002-2008). Erwin Winkler organisierte bis ins hohe Alter die Dienste der Diakone im Hohen Dom zu Paderborn und hielt Kontakte zu den Ständigen Diakonen im Bistum Magdeburg und im Bistum Le Mans. »Diakon Erwin Winkler ist im Erzbistum Paderborn, über die Grenzen des Erzbistums hinaus und auch im Hohen Dom zu Paderborn ein gern gesehenes und vertrautes Gesicht – als Mensch und als Diakon. Er hat sich vielfältig für den Diakonat im Erzbistum Paderborn eingesetzt und ihn mitgeprägt. Dafür danke ich dir auch im Namen aller, die davon profitieren konnten«, so der Diözesanbeauftragte Pastor Andreas Kreutzmann.

Begeistert von Kirche und Papsttum

Pfarrdechant Dr. Hans-Bernd Krismanek betonte: Die bei den beiden Aposteln Petrus und Paulus erkennbare Begeisterung sei auch bei Diakon Erwin Winkler wesentlich: Die Begeisterung für Kirche und Papsttum und die Begeisterung für den Dienst als Ständigen Diakon. »Diakon Erwin Winkler hat sich auf den Weg gemacht und hat sich in den diakonalen Dienst der Kirche gestellt.«

Diakon Thomas Huneke überbrachte als Sprecher des Diakonenrates im Erzbistum Paderborn die Glück- und Segenswünsche der Ständigen Diakone. Zum Abschluss der Verleihung des Ehrenkreuzes in der Kirche sprach Diakon Winkler Dankesworte, er danke Papst Franziskus für die päpstliche Auszeichnung, ebenso Erzbischof Hans-Josef Becker. »Mein besonderer Dank gilt allerdings meiner Ehefrau und meiner Familie, die mein ehrenamtliches Engagement erst ermöglicht und es unterstützt haben.«

Empfang im Pfarrheim

Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst und die Verleihung des Ehrenkreuzes fand im Pfarrheim ein Empfang statt. Hier nutzen zahlreiche Menschen die Möglichkeit, Diakon Erwin Winkler zur Auszeichnung durch den Papst zu gratulieren.