Schützenfest Stahle Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer

Normalerweise regieren in Stahle zwei Paare: das Alt- und das Jungkönigspaar. Nicht so in diesem Jahr. Egon und Petra Bergmann regierten das Fest allein und sorgten für Stimmung bei Jung und Alt.

Schützenkönigin Petra Bergmann ist 55 Jahre alt. Sie ist Erzieherin und spielt in ihrer Freizeit gern Tennis. Außerdem nimmt sie sich gern Zeit für ihren Hund. Schützenkönig Egon Bergmann ist bereits pensioniert. Er ist 69 Jahre alt. Seine Leidenschaft ist der Fußball. Auch das Tennisspielen bereitet ihm viel Freude. Egon Bergmann hat sich spontan dazu entschlossen, König werden zu wollen. »In meiner Familie war die Königswürde bisher keine Tradition. Ich bin der erste«, berichtete der 69-Jährige. »Ich habe direkt gesagt, dass ich hinter meinem Mann stehe, wenn er gern den König schießen möchte. Wir wollten das auf jeden Fall zusammen machen«, freute sich die Schützenkönigin.

Einkehr der Schützenfrauen

Egon Bergmann mochte sich gar nicht auf einen Schützenfest-Höhepunkt festlegen. Alle Tage hätten Besonderheiten. Schützenkönigin Petra Bergmann freute sich am meisten auf die Einkehr der Schützenfrauen am Montag. Auch die Proklamation am Samstagabend habe ihr sehr gut gefallen.

Am Sonntagnachmittag zog sich ein langer Umzug durch Stahles Straßen und bot den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand nicht nur ein einziges Königspaar. Die Schützenvereine aus Bödexen, Lüchtringen und Albaxen waren zu Gast und präsentierten ebenfalls ihre Königspaare mit zugehörigem Hofstaat. Zwischen den vielen Paaren unterstützten verschiedene Musikvereine und Spielmannszüge das Schützenfest mit zackiger Marschmusik.

Aufwendige Kleider

Die Besucher konnten vielfältige und aufwendige Kleider bestaunen. Herausgestochen hat an diesem Tag aber sicherlich die Stahler Königin Petra Bergmann. In einer weit ausgestellten A-Linie mit Carmen-Kragen verzauberte sie die Gäste mit viel Glitzer. Die Kleider der Hofstaatsdamen waren perfekt aufeinander abgestimmt. Zwei Damen gingen in einem kräftigen lila Farbton, drei weitere in einem zarten Rosé.

Zum Hofstaat gehörten Heinz Werner und Margret Bergmann, Matthias und Monika Lockstedt, Erhard und Karin Bogolte, Bernd und Hiltrud Krüger sowie Karl-Heinz und Marion Jäger.

In Stahle wurde von Samstag bis zu diesem Dienstag ausgelassen gefeiert. An drei Abenden prägten verschiedene Partybands die Stimmung – auch bei zahlreichen jungen Gästen.