In der Gemeinschaftsküche des Flüchtlingswohnheims Brenkhäuser Straße in Höxter haben sich zwei Männer geprügelt. Ein 33-Jähriger wurde schwer verletzt. Foto: Michael Robrecht

Höxter (WB/rob). Polizeieinsatz am Pfingstmontag im Flüchtlingswohnheim in der Brenkhäuser Straße in Höxter: Bei einer Schlägerei unter Bewohnern der Einrichtung sei ein 33-Jähriger schwer verletzt worden. Das berichtet die Kreispolizeibehörde auf WB-Anfrage.