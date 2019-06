Auf die bevorstehende Musikschulgala in der Marienkirche in Höxter freuen sich die Vorstandsvorsitzende Maria Franke (von links), Stefan Vogt (Volksbank Höxter), Patrick Brechtken (Bäckerei Engel) und Musikschulleiter Martin Leins. Foto: Ellen Waldeyer

Höxter (WB/ew). Die Musikschule Höxter veranstaltet am Sonntag, 7. Juli, ihre nächste Musikschulgala. Diese findet in der Marienkirche in Höxter statt. Die Musikschulgala wurde 2001 erstmals angeboten. Seitdem wird sie alle zwei Jahre ausgerichtet.