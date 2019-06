Boffzen (WB/cn). Der Lack der nebeneinander aufgereihten Oldtimer glänzt in der Sonne, als – nicht zum letzten Mal an diesem Tag – startende Motoren beim Oldtimertreffen in Boffzen zu hören sind. Knapp 5000 Besucher schlenderten am Pfingstsonntag über das Veranstaltungsgelände.