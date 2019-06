Holzminden (WB). Einmal im Fernsehen sein: Diesen Traum haben sich die Besucher des 15. Straßentheater-Festivals in Holzminden erfüllen können. Jedenfalls, wenn sie eine Portion Selbstironie und Spaß mitgebracht hatten, denn der Fernseher war eine Attrappe und nur eine von zahlreichen Attraktionen, die das Event in diesem Jahr zu bieten hatte.

Nicht nur zuschauen, sondern Teil einer künstlerischen Darbietung werden: Wer das bei seinem Besuch in Holzminden am Wochenende nicht geplant hatte, musste die Wege der »DéDé’s« genau im Blick behalten. Denn die sogenannten stehenden Schläfer gingen mit den Besuchern auf Kuschelkurs. Sie wurden gedrückt und fotografiert und verteilten zahlreiche Streicheleinheiten.

Aber so »verschlafen« wie die »DéDé’s« waren die Stimmung und das Programm des Festivals keineswegs. Im Gegenteil: Die Stadt schien regelrecht aufzublühen. An vielen Stellen war etwas los, Menschenmengen flanierten durch die Stadt und einige Künstler wechselten für ihre Aufführungen sogar von der Erde auf das Wasser. Die Gruppe »Vloeistof« zeigte ihre Darbietung auf der Naturbühne des Unteren Teichs. Sie präsentierten Tanztheater auf kleinstem Raum, denn ihre Bühne war ein Hausdach. Die Besucher hingegen schauten sich das Spektakel aus sicherer Entfernung und trockenen Fußes an.

Die Bühne der französischen Formation »Cie. Lucamoros« war dagegen ein Baugerüst – aufgestellt auf dem Parkplatz Bürgermeister-Schrader-Straße. Dort oben traf Kunst auf Poesie und Musik. Eine Mischung, die vor allem das Publikum begeisterte (Details im Infokasten). Allerdings hatten die Künstler bei ihrem ersten Auftritt kein Glück mit dem Wetter. Das Unwetter am Freitagabend ließ ihren Auftritt ins Wasser fallen. Ebenso wie den der Gruppe »Mimbre«, die das Festival eröffnen sollten. Auch das »Dancing Graffity« der Gruppe »Bandart productions« war von der Absage des Programms an diesem Abend betroffen. Tausende Besucher waren zur Eröffnung gekommen und mussten den Rücktritt antreten. Davon ließen sie sich aber nicht die Stimmung vermiesen. An den kommenden zwei Veranstaltungstagen war die Stadt wieder mit Menschen gefüllt, die auf der Suche nach dem Besonderen waren. Und davon gab es schließlich genug.

Für Abwechslung während der Spaziergänge von einer Vorstellung zur nächsten sorgten die sogenannten Walkacts. Zu ihnen gehörten beispielsweise Pere Hosta mit seiner Darbietung »Open door«, die »DéDé’s« aber auch die Künstler der »Cie. Didier Theron«, die in aufblasbaren Anzügen vor der Lutherkirche oder im Duftgarten hüpften und so für Unterhaltung sorgten. Ein besonders geschmücktes Röhnrad rollte am Samstag und Sonntag durch die Halbmondstraße. Das britische Duo »Acrojou« hatte es mitgebracht und damit die Besucher fasziniert. Es erinnerte an eine Zeitreise und erzählte von einer Zukunft mit dystopischen Zügen. In den Hauptrollen waren zwei Reisende.

Um eine Geschichte ging es auch bei der Vorstellung des »Teatro dei Venti«, das »Moby Dick« inszenierte. Dafür hatten sie an der Kulisse nicht gespart. Ein großes Boot oder eine große Walkulisse wurden als Bühnenbild verwendet und auch das Wasser fehlte bei ihrer Vorstellung nicht. Der Parkplatz Nordstraße wurde von den Italienern kurzerhand in eine große Theaterbühne verwandelt. 26 Künstler waren im Einsatz, um dem Publikum die Moby-Dick-Geschichte näherzubringen. Insgesamt knapp 20 Gruppen hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die Besucher zu unterhalten.