Bödexen (WB). Miteinander – Füreinander« lautet wieder das Motto beim Schützen fest in Bödexen. In diesem Jahr kommt das Miteinander eine ganz besondere Bedeutung: Altkönigin und Jungkönigin sind Mutter und Tochter. Gefeiert wird von Samstag, 22. Juni, bis Montag, 24. Juni.

Das Altkönigspaar Martin Toeberg und Barbara Vagedes, das Jungkönigspaar Rene Rörig und Theresa Vagedes sowie der gesamte Hofstaat und die Offiziere haben bereits zahlreiche Vorbereitungen getroffen. Auftakt des Festes ist der Umzug am Samstag um 14 Uhr. Die traditionelle Schützenmesse wird um 19 Uhr in der Sankt Anna Kirche gefeiert. Danach schließt sich um 20 Uhr auf dem Kirchplatz der Große Zapfenstreich an. Anschließend spielt die Band »Crossfade«“ zum Tanz im Festzelt auf.

Kaffee bei den Königinnen

Die beiden amtierenden Königspaare und alle Bödexer freuen sich auf viele Gäste. Besonderes Highlight in diesem Jahr ist das Kaffeetrinken bei den Königinnen am Sonntagnachmittag. Barbara und Theresa Vagedes sind Mutter und Tochter und laden für Sonntag, 23. Juni, alle ab 12 Uhr zum gemütlichen Kaffeetrinken und Feiern in die Scheune im Wittelweg ein. Die Schützenbrüder und Gastvereine treten um 13 Uhr zum Festumzug mit Abholen der Königspaare auf dem Festzelt an. In diesem Jahr werden die Schützengilde Fürstenau, die St. Dionysius und St. Vitus Schützenbruderschaft Albaxen, die vierte Kompanie der Schützengilde Höxter, die St. Josef Schützenbruderschaft Dalhausen, die Schützengesellschaft Stahle, der Schützenverein Tell Reimsbach und die St. Jakobus Schützenbruderschaft Born-Münsterbrock begrüßt. Für die Marschmusik sorgen das Weserbergland Orchester Bödexen, der Spielmannszug Bödexen, der Spielmanns- und Fanfarenzug Fürstenau , der Spielmannszug Alte Kameraden Brenkhausen sowie der Spielmannszug Elsen. Nach der Gefallenenehrung findet die Königsparade um 15.45 Uhr vor der Gaststätte Buch statt. Anschließend ziehen alle Vereine und Gäste ins Zelt ein, um den Ehrentänzen der Majestäten zuzusehen. Um 19.30 Uhr beginnt die Band »High Live« mit ihrem Programm und sorgt für eine unterhaltsame und lange Partynacht. Der Eintritt ist frei.

Schützenfrühstück

Nach der Schützenmesse am Montag, 24. Juni, um 9 Uhr beginnt gegen 10 Uhr das Schützenfrühstück mit den Ehrungen. Für die musikalische Begleitung sorgen das Weserbergland Orchester und der Spielmannszug aus Bödexen. Spannung ist Spannend geht es danach weiter mit dem Königsschießen. Wer übernimmt die Königswürde von Martin Toeberg und Rene Rörig? Mit dem Ehrenschuss geben die beiden Könige ihr Amt ab. Montagmittag stehen die neuen Königspaare fest. Bereits um 15 Uhr werden die beiden neuen Königinnen mit ihren Hofstaaten abgeholt. Die bis dahin wenigen Stunden waren in der Vergangenheit immer wieder äußerst spannend. Schließlich treten alle Damen in kürzester Zeit besonders gestylt und in tollen Schützenfestkleidern vor die Tür. Nach dem Umzug findet gegen 17.50 Uhr die Proklamation der neuen Königspaare auf dem Zelt statt. Durchgeführt von Pastor Tobias Spittmann, dem Präses der Schützenbruderschaft Bödexen. Am Montagabend beginnt der Tanz im Festzelt um 20 Uhr mit der Band »High Live«. Der Eintritt ist frei. Die Bödexer und besonders die Königspaare, die Königspaare und der Vorstand freuen sich auf regen Besuch.

Festablauf

Samstag, 22. Juni: 14 Uhr Umzug, 20 Uhr Großer Zapfenstreich am Kirchplatz. anschließend Tanz im Festzelt mit der Band »Crossfader«

Sonntag, 23 Juni : 13 Uhr Antreten der Schützen im Festzelt, Empfang der Ehrengäste, 13.30 Uhr Festumzug mit Abholen der Königspaare, 15.20 Uhr Gefallenenehrung, 15.45 Uhr Königsparade, 19.30 Uhr Tanz im Festzelt mit der Band »High Live« Eintritt frei.

Montag, 24. Juni: 9 Uhr Schützenmesse, 10 Uhr Schützenfrühstück mit Konzert und Königsschießen, 11 Uhr Ehrung von langjährigen und verdienten Mitgliedern der Schützenbruderschaft, 14.30 Uhr Antreten der Schützen im Festzelt, 15 Uhr Festumzug

17.50 Uhr Proklamation der neuen Königspaare, 20 Uhr Tanz im Festzelt mit der Band »High Live«, Eintritt frei