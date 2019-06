Das Sommerevent ist das Alternativfest zum Boffzer Fest, das in diesem Jahr ausfällt. Feiern und Geselligkeit sind angesagt. Gemeinsam mit Festwirt Dieter Bastian und Festwirtin Anna Süring, die als Festwirte fungieren, wurde ein tolles Event für junge und ältere Menschen auf die Beine gestellt. »Wir wollten etwas für Boffzen und die Gemeinde Boffzen machen«, betont Michael Knop, erster Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft. Die Gastgeber freuen sich über viele Besucher.

Das Sommerevent beginnt Samstag um 18 Uhr mit einem Marsch aller Vereine zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Treffen ist um 17.30 auf dem Zelt am Festplatz Place de Villers-sur-Mer. jeder Bürger kann Mitmarschieren. Im Festzelt spielt ab 20 Uhr die Band »Lacy Talks« zum Tanz auf. Die bekannte Band ist bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor aufgetreten. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst. Gesangvereine und die Kirchenband »Christi Road« begleiten den Gottesdienst. Der Sonntagnachmittag steht im Zeichen der Familien. Rund um das Zelt und den angrenzenden Sportplatz stehen zahlreiche Attraktionen von 12 Uhr bis 18 Uhr für die Kinder bereit. Die Kids dürfen sich auf ein Kinderkarussell, ein Bungee-Trampolin, eine Lichtschießanlage, Kletterevents und ein Torwandschießen freuen. Alles ist kostenlos. Auf dem Zelt wird zeitgleich Kaffee und Kuchen angeboten. Ab 15 Uhr führt der MTV Boffzen ein Schauturnen vor. Ab 20 Uhr wird Bluesrock, Soul und Rhythm & Blues vom Feinsten mit der Franky-Dickens-Band serviert. Der Eintritt ist frei.

Katerfrühstück

Zum traditionellen Katerfrühstück lädt der Festwirt für Montag ab 10 Uhr ein. Ein DJ sorgt für die musikalische Untermalung, ehe um 12 Uhr ein Double des Sängers Roland Kaiser auftritt. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgt der DJ.

Die Vereinsgemeinschaft würde sich sehr freuen, mit vielen Boffzer Bürgern und Bürgerinnen, sowie zahlreichen Gästen an den drei Tagen zu feiern. Hartmut Altmann, zweiter Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft in Boffzen, stellt heraus: »Wir freuen uns, dass wir dieses Event ausrichten können. Damit wird in Boffzen auch in diesem Jahr gefeiert. Es wird bestimmt eine tolle Veranstaltung.«