Von Marius Thöne

Höxter (WB). Die zehn Bürgermeister im Kreis Höxter haben einen Brandbrief an den Deutschland-Chef der Telekom, Dirk Wössner, geschrieben. Sie fürchten, dass der Breitbandausbau im Kreis Höxter auf der Zielgeraden gebremst werden könnte, weil die Telekom monatlich nur 500 Anschlüsse ins Netz des örtlichen Anbieters Sewikom portieren möchte.

»Mit Blick auf die Nachfrage und die Nutzung des neuen Breitbandnetzes benötigen wird dringend höhere Portierungskapazitäten, die wir hiermit von Ihnen einfordern«, heißt es in dem Schreiben, das dem WESTFALEN-BLATT vorliegt. Nach Informationen dieser Zeitung soll Landrat Friedhelm Spieker, der den Brief auch unterschrieben hat, das Schriftstück sogar an Bundeskanzlerin Angela Merkel weitergeleitet haben. Die Telekom habe während des Ausschreibungsverfahrens für den Breitbandausbau im Kreis Höxter kein endgültiges Angebot abgegeben. »Trotzdem haben die zehn Städte die Erwartungshaltung, dass Sie uns weiterhin mit Ihren technischen Dienstleistungen beim Breitbandausbau und bei der Kundenportierung unterstützen«, schreiben die Stadtoberhäupter weiter.

Eine Antwort der Telekom liegt noch nicht vor. Trotzdem hoffen die Bürgermeister, dass sie mit ihrem Brief an Wössner etwas bewegen können. »Wir erwarten an dieser Stelle schon kooperatives Verhalten«, sagt Michael Stolte, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter, der das Schreiben ebenfalls mit unterzeichnet hat. Bei den Wirtschaftsförderern laufen die Fäden für den Breitbandausbau im Kreis zusammen.

Stolte und auch Kai-Timo Wilke, Chef des Beverunger Unternehmens »Sewikom«, gehen davon aus, dass das neue Glasfasernetz für die Dörfer Ende des Monats betriebsbereit ist. Das heißt aber nicht, dass dann auch alle potenziellen Kunden in den Sewikom-Ausbaugebieten auf einen Schlag die Datenautobahn nutzen können. »Es wird nicht so sein, dass wir montags ganz Frohnhausen und dienstags ganz Natzungen umklemmen können«, erläutert Stolte anschaulich.

Wann der Anschluss geschieht, hängt von vielen individuellen Faktoren hat, dazu gehört die Reihenfolge des Auftragseingangs bei der Sewikom, darüber hinaus spielen auch Mindestvertragslaufzeiten beim bisherigen Telefon- und Internetanbieter eine Rolle. Wilke und Stolte raten in diesem Zusammenhang, dass Verträge nicht voreilig selbst gekündigt werden sollten. »Besser ist es, das alles über uns abwickeln zu lassen«, erläutert Wilke. Wenn eine Portierung des Anschlusses beauftragt sei, liefen die Alt-Verträge weiter, bis die Umschaltung des Anschlusses abgeschlossen ist. So gebe es keine Unterbrechungen bei Telefon und Internet.

Wer in den Sewikom-Ausbaugebieten lebt, und schnelles Internet haben möchte, muss Kunde bei dem Beverunger Unternehmen werden. Insgesamt liegen in dessen Ausbaugebiet etwa 14.000 Grundstücke, die versorgt werden könnten. Etwa 5000 Kunden hat Sewikom im Kreis Höxter bereits. Auch sie müssen einen neuen Tarif beauftragen, wenn sie von schnelleren Leitungen profitieren möchten.

Um das schnelle Internet realisieren zu können, hat Sewikom in den vergangenen knapp 14 Monaten ein Glasfasernetz mit 500 Kilometern im Kreis Höxter gebaut.