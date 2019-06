Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Weil der Kreis Höxter mit knapp vier Prozent am Flughafen Paderborn-Lippstadt beteiligt ist, steht eine Zuschusserhöhung für den Airport ins Haus. 400.000 Euro in vier Jahren beträgt der Kreisanteil. Der Kreis- und Finanzausschuss wird sich in der Sitzung am Donnerstag, 13. Juni, ab 17.30 Uhr in der Kreishausaula mit dem Zuschussantrag damit beschäftigen.

Neben den 400.000 Euro Verlustabdeckungen ist ein 17-Millionen-Investitionspaket ist für den Flughafen geschnürrt worden. Und auch hier ist Höxter als kommunaler Gesellschafter mit dabei, zum kommunalen Anteil von zehn Millionen seinen Beitrag von 244.000 Euro zu leisten.

In der Vorlage des Landrats zum Kreisausschuss heißt es: "Der Änderung des bisherigen Verlustabdeckungsvertrages in einen Vertrag über die finanzielle Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH wird zugestimmt. Für den Zeitraum der Jahre 2019 bis 2022 wird der Erhöhung der Mittelzuführung an die Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH um weitere 2,5 Millionen Euro zum Zwecke der finanziellen Beteiligung der Gesellschafter an den hoheitlichen Tätigkeiten sowie zur weiteren Finanzierung von beihilferechtlich anerkannten Investitionsmaßnahmen auf der Grundlage der Zusatzvereinbarung zugestimmt. Auf den Kreis Höxter entfällt jährlich ein anteiliger Betrag von 100.000 schon für 2019. Der Landrat wird beauftragt, die entsprechenden Vereinbarungen abzuschließen."

Der Hintergrund: Zwischen den Gesellschaftern der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH besteht ein Vertrag zur finanziellen Beteiligung an den hoheitlichen Tätigkeiten der Gesellschaft durch diekommunalen Anteilseigner, wobei in dem Vertrag mit Wirkung ab dem Jahr 2016 der jährlich zu übernehmende Betrag auf 2,5 Millionen Euro gedeckelt ist. Unter Hinweis auf die auch in den Medien wiederholt thematisierten wirtschaftlichen Probleme in der Luftfahrtbranche im allgemeinen, der speziellen und auch mit Insolvenzen verbundenen Situation von Fluggesellschaften und den hieraus sich ergebenden negativen finanziellen Rückwirkungen insbesondere auf Regionalflughäfen ist dieser auf 2,5 Millionen Euro gedeckelte Betrag inzwischen für Paderborn nicht mehr ausreichend bemessen, um den planmäßig zu erwartenden jährlichen Finanzbedarf zu decken.

Für die Jahre 2018 und 2019 sind aufgrund von Einmaleffekten aus der beabsichtigten und Anfang Februar 2019 nicht weiterverfolgten Etablierung neuer Flugstrecken mit der Fluggesellschaft Adria Airways höhere Verluste zu erwarten. Die zu erwartenden Unterdeckungen bewegen sich zwischen 4,5 und 5 Millionen Euro. Eine ausreichende Finanzierung zum Weiterbetrieb des Flughafens ist angesichts der Ergebnisentwicklungen mit der bestehenden vertraglichen Deckelung der von den kommunalen Gesellschaftern zu übernehmenden Finanzierung auf den Betrag von 2,5 Millionen Euro nicht mehr gegeben. Nach den vertraglichen Regelungen trägt der Kreis Höxter orientiert an seiner Beteiligungsquote an der Flughafengesellschaft (= 3,92 %) einen Anteil an den kommunalen Mitteln von 4 %.