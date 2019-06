Das »Horror-Haus« im Saatweg 6 in Bosseborn wächst an vielen Stellen inzwischen mit Unkarut zu. Türen und das Garagentor sind zurzeit offen.

Von Michael Robrecht

Höxter/Bosseborn (WB). Die Staatsanwaltschaft in Paderborn hofft, dass die Akte »Horror-Haus in Bosseborn« bis zum Jahresende geschlossen werden kann. Das sagte Oberstaatsanwalt Marco Wibbe am Freitag dem WESTFALEN-BLATT. Die weltbekannte Immobilie im Saatweg 6 könnte dann in den nächsten Monaten versteigert oder möglicherweise auch abgerissen werden.