Von Sabine Robrecht

Höxter (WB). Bienenfreundlich und torffrei soll sie sein. Und sie soll Höxters ökologische Vielfalt von der Mauerfugenvegetation am Weserufer bis hin zu den Orchideen in freier Natur einbeziehen und inszenieren: Für die Landesgartenschau 2023 haben Bürgerinnen und Bürger viele Ideen entwickelt. Der Förderverein hat diese Anregungen gesammelt und jetzt an die Durchführungsgesellschaft übergeben.

Dort ist die Ideensammlung mit ihren 300 Anregungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort. »Wir können die Ideen mit in die Auslobung des Planungs- und Realisierungswettbewerbs geben«, sagt Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt und Geschäftsführerin der LGS-Durchführungs GmbH. »Für die Architekten ist es hilfreich, wenn sie sehen, was die Bevölkerung mit dem Thema Landesgartenschau verbindet und welche naturräumlichen Besonderheiten ihr wichtig sind«, ergänzt sie. Claudia Koch und ihr Team sind in den Vorbereitungen für die Auslobung. Im Sommer soll der EU-weite Wettbewerb veröffentlicht werden – so dass die Büros um den Jahreswechsel herum ihre Entwürfe einreichen können.

Mitmachaktionen geplant

Unterdessen plant der Förderverein für die Zeit nach den Sommerferien verschiedene Mitmachaktionen, kündigt Madeline Sprock von der Arbeitsgruppe Projekte innerhalb des Vereins an. »Bei der Mitgliederversammlung Ende August präsentieren wir die Vorschläge«, sagt Vorsitzende Ulrike Drees. Weiter geht es auch mit den Info-Märkten an jedem ersten Samstag im Monat in allen Ortschaften. Durchführungsgesellschaft, Stadtverwaltung und Förderverein ziehen gemeinsam von Dorf zu Dorf. Am Samstag, 6. Juli, ist Bödexen an der Reihe.

Höxter bekannter machen

Unterwegs gewesen sind die Aktiven des Vereins auch bei Festen wie dem Huxori-Markt. »Hier sind – neben der Auftaktveranstaltung im September 2018 in der Stadthalle – die vielen Bürgerideen zusammengekommen«, informiert Ulrike Drees. Friedrich Blase vom Vorstand hat die Anregungen gesammelt, niedergeschrieben und in Heftform zusammengestellt. »Wir haben die Sammlung unterteilt in Vorschläge für das LGS-Gelände, für die städtischen Bereiche außerhalb der LGS-Flächen und für die Ortschaften und Umgebung«, erläutert Blase. Eine weitere Rubrik ist das Thema Werbung. »Die Bürger möchten die LGS nutzen, um Höxter bekannter zu machen«, schlussfolgert Friedrich Blase aus den Anregungen. »Häufig genannt wird auch der Wunsch, die Kinder und Jugendlichen einzubinden«, berichtet Ulrike Drees.

Wünsche wecken Vorfreude

Übergeordnete Wünsche wie die Einbeziehung der ökologischen Vielfalt in Stadt und Ortschaften sind gleich auf der ersten Seite des Heftes zusammengefasst. Sie wecken ebenso Vorfreude wie die vielen Impulse im Innenteil. Auf dem LGS-Gelände können sich Bürger ein Weidenbauwerk wie in Rheder, Sinnesgärten, hängende Gärten an der Weserbrücke, schwimmende Pontons auf dem Fluss und einen Glaubensgarten vorstellen. Ein Weser-Hochseilgarten am Ufer gehört ebenfalls zu den Ideen. Für Veranstaltungen reichen die Impulse vom Straßentheater am Wall bis hin zu einem Drachenbootrennen auf der Weser. Für die Ortschaften stehen Ideen wie der Ausbau der Wanderwege, ein literarischer Blumenweg in Bosseborn, die Vorstellung landwirtschaftlicher Betriebe oder ein Preis »Schönster Dorfgarten« im Raum. Um Verkehr und Infrastruktur haben sich die Bürger auch Gedanken gemacht. Der Verein legt mit der Sammlung ein großes Spektrum vor, von dem natürlich nicht alles sofort umgesetzt werden kann, wie Claudia Koch betont. »Es gibt aber auch eine Zeit nach der LGS.« Gut Ding will (manchmal) Weile haben.