Höxter/Corvey (WB/rob). Abt Aloysius vom Kloster Königsmünster in Meschede hat in seiner Predigt anlässlich der Vitus-Patronatsfeiern in Corvey darauf hingewiesen, dass der Heilige durch sein Glaubenzeugnis weiter Vorbild sei.

Hunderte Gläubige waren in den Schlosspark in Corvey gekommen, um mit dem Abt und den Geistlichen des Corveyer Landes an diesem Sonntagvormittag das Vitus-Hochamt zu feiern. Danach zog die Prozession zum Dreizehnlindenkreuz und dann in die Abteikirche. Schützen- und Vereinsabordnungen begleiteten den Vitus-Schrein. Es gab eine Kinderkirche und ein Beisammensein nach den Feierlichkeiten im Domänenhof.

Corvey: St.-Vitus-Prozession mit Abt Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Abt Aloysius Althaus erinnerte auch an den verstorbenen Mescheder Benediktiner Bruder Adalhard Gerke, der sehr viel über Corvey geschrieben und geforscht hatte. Meschede habe immer einen guten Draht zum Welterbe.

Seit 836 gibt Reliquien von St. Vitus in Corvey und damit eine aktive Verehrung. 1183 Jahre ist die Tradition alt.