Der Kartenvorverkauf für die Großveranstaltung läuft auf Hochtouren. Dass dieser Geburtstag nun gefeiert werden kann, verdankt die Löschgruppe einem Großfeuer in der Gastwirtschaft Clemens Schlüter (ehemaliges Hotel Weserstrand) in Lüchtringen. Dieses war einst der Anlass zur Gründung einer Freiwilligen Feuerwehr. Die damalige Pflichtfeuerwehr kam ihrer Pflicht zum Löschen nicht nach.

Sie rettete anstatt des Gebäudes lieber das Bier und den Schnaps, um den Alkohol anschließend an einem stillen Plätzchen zu verzehren. Weil das Feuer weiter brannte, holte der damalige Bürgermeister Eduard Harten die Feuerwehr aus Holzminden zu Hilfe. 1908 wurde die Freiwillige Feuerwehr Lüchtringen mit 52 Männern unter der Leitung von Brandmeister Alois Korte ins Leben gerufen wurde. Das ist der Chronik der Löschgruppe zu entnehmen.

Freitag tritt Mickie Krause auf

»Wir haben noch heute eine große, altersmäßig sehr ausgeglichene Truppe, die gut mitzieht. Wir verfügen weiterhin über eine technisch moderne Ausstattung«, sagt Löschgruppenführer Andreas Bohnenpoll. Gemeinsam mit Brandinspektor Maik Schoppmeier und Hauptbrandmeister Martin Hesse leitet Bohnenpoll die Einheit. Ihnen stehen zwei Löschgruppenfahrzeuge, wovon eines erst 2013 in Dienst gestellt wurde, sowie ein modernes Hochwasser-Motorboot zur Verfügung, da Lüchtringen immer wieder vom Weser-Hochwasser betroffen ist.

Die große Jubiläumsfeier beginnt am Freitag, 28. Juni, mit Stargast Mickie Krause im Festzelt. Mit seinem Liveauftritt gegen 22 Uhr wird der Schlagersänger »Mallorca-Stimmung« und den Ballermann nach Lüchtringen bringen. Zuvor steht ein Festumzug mit Kranzniederlegung und Fahnenweihe am Ehrenmal auf dem Plan.

Jung und Alt will die Feuerwehr mit ihrem umfangreichen Programm gewinnen, erklärt Löschgruppenführer Andreas Bohnenpoll. Neben einem anspruchsvollen Festprogramm gibt es auch Wettkämpfe für Kinder und die Lüchtringer Vereine. In einem sportlichen Lösch-Wettkampf werden am Samstag, 29. Juni, ab 10 Uhr 17 Gruppen der ansonsten »feuerwehrunerfahrenen« Lüchtringer Vereine gegeneinander antreten. »Das dürfte lustig werden«, meint Bohnenpoll.

30 Feuerwehrgruppen beim Festumzug

An der sich anschließenden Feuerwehr-Olympiade können sich ab 14 Uhr die Kinder in Geschick und Schnelligkeit beweisen. Anmeldungen dazu werden kurz vor der Olympiade von der Löschgruppe entgegengenommen.

Zum großen Festumzug am Sonntag erwartet die Löschgruppe mehr als 30 Feuerwehrgruppen und neun Musikzüge. An den Tanzabenden spielen drei Gruppen. Am Samstag tritt die Band SUB-X mit DJ Breeze auf, am Sonntag Comeback und am Montag »Die 2 Schweinfurter«. Karten können bei Tabak & Co. Tegethoff, Herzstück Floristik in Lüchtringen, Larusch Haushaltswaren und Weser Wohnwelt in Höxter sowie bei Schuhmode Heine in Holzminden erworben werden.

Festprogramm:

Freitag , 28. Juni: 19 Uhr Umzug und Kranzniederlegung und Zapfenstreich am Ehrenmal sowie Fahnenweihe; 20.30 Uhr Tanz im Festzelt mit der Partyband SUP-X; 22 Uhr Liveauftritt mit Stargast Mickie Krause anschließend spielt die Partyband SUP-X wieder zum Tanz (12 Euro im Vorverkauf, 13 Euro an der Abendkasse).

Samstag , 29. Juni: 10 Uhr Wettkampf der Lüchtringer Vereine; 14 Uhr Spiel und Spaß für Kinder und Feuerwehr-Olympiade; 19 Uhr Umzug mit den Lüchtringer Vereinen; 21 Uhr Tanz im Festzelt mit der Partyband SUP-X und DJ Breeze (8 Euro Abendkasse).

Sonntag, 30 Juni: 13 Uhr Eintreffen der auswärtigen Feuerwehren; 14 Uhr Großer Festumzug und Ansprachen an der Friedenseiche, anschließend Bühnenspiel der Musikzüge im Festzelt; 19 Uhr Tanz im Festzelt mit der Partyband Comeback (Eintritt frei).

Montag, 1. Juli: 8.30 Uhr Heilige Messe in der Kirche; 9.30 Uhr Katerfrühstück mit der Blaskapelle Lüchtringen, anschließend Ausklang des Festes mit »Die 2 Schweinfurter« (Eintritt frei).