Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Jede Woche eine neue Idee für die Landesgartenschau (LGS) 2023 in Höxter: Das Projekt »Bilder sagen mehr als Worte« ist jetzt gestartet worden. Fotografinnen und Fotografen werden ein Jahr lang jene Orte in Höxter fotografieren, an denen in vier Jahren die LGS präsentiert wird.