Von Michael Robrecht

Höxter (WB). 2019 ist das Jahr der Oldtimer für alle Höxteraner Autofreunde. Gleich drei attraktive Veranstaltungen stehen an: Am 22. Juni hält die 25. ADAC-Oldtimerausfahrt in Corvey. Am 20./21.Juli läuft der Weserbergpreis in Ottbergen. Und am 15. September werden wieder »Mobile Schätzchen« in Zusammenarbeit mit dem WESTFALEN-BLATT in Höxter präsentiert.

ADAC-Fahrt: Pause in Corvey

Wenn am Samstag, 22. Juni, um 12 Uhr vor Schloss Corvey Erinnerungen an längst vergangene Zeiten wach werden und Alt und Jung mit leuchtenden Augen am Straßenrand stehen, dann rollt die 25. ADAC-Oldtimerfahrt Hessen-Thüringen durch das Weserbergland. Näher bestaunen können Oldtimerfreunde die teilweise seltenen Schmuckstücke am und auf dem Parkplatz vor Corvey, wo die 120 Fahrer eine einstündige Mittagsrast einlegen. Josef Buch, Vorsitzender des Automobilclubs Höxter, berichtet, dass sein AC die Streckensicherung für den Raum Höxter übernommen habe. Prominentester Mitfahrer ist der TV-Schauspieler Roman Knižka (48), einem Millionenpublikum aus Fernsehkrimis und Serien bekannt. Er ist mit einem roten Opel Corsa, Baujahr 1989, in Corvey zu sehen. Die historischen Fahrzeuge kommen aus Uslar und fahren nach dem Welterbe-Stopp nach Bad Karlshafen und Kassel.

Weserbergpreis Revival in Ottbergen

Am Samstag, 20. und Sonntag, 21. Juli, veranstaltet der AC Höxter mit der SVG Lippe wieder den Internationalen Weserbergpreis in Ottbergen. Offizieller Titel: »8. ADAC Weser-Bergpreis-Revival Höxter 2019«. »Auch hier sind wieder um die 100 schöne und schnelle meist Young- und Oldtimer auf der Strecke zwischen Bosseborn und Ottbergen am Start. Josef Buch und Hartmut Schwämmle freuen sich: »Die als Gleichmäßigkeitsprüfung organisierte Veranstaltung besitzt mittlerweile einen großen Stellenwert für motorsportbegeisterte Menschen. Allein die Faszination des

Foto: Michael Robrecht

Fahrerlagers, wo Schrauberei und Benzingespräche geführt werden, findet sehr großen Anklang. Für die Zuschauer wird es wieder Shuttlebusse geben, die jeden zu seinem Strecken-Lieblingsplatz bringen, damit man das volle Programm genießen kann. Als Showeffekt wird es auch in diesem Jahr wieder die berühmte Driftvorführung geben.« Als Veranstalter sucht der AC Höxter noch Helfer. Man muss nicht unbedingt Mitglied in einem Automobilclub sein um mitzuhelfen. »Jeder motorsportbegeisterte Mensch wäre uns eine große Hilfe«, sagen die Veranstalter. Buch: »Man glaubt es kaum, aber bei der Veranstaltung werden 100 Personen benötigt, um alles ordnungsgemäß durch- führen zu können.« Wer helfen möchte und wer mitfahren will, kann sich unter www.weser-bergpreis.de anmelden.

»Mobile Schätzchen« in Höxter

Hartmut Schwämmle wie auch Tobias Mehler sind als Oldtimerbeauftragte für die gemeinsame Veranstaltung mit dem WESTFALEN-BLATT, die als Höxteraner Oldtimerausfahrt »Mobile Schätze« seit Jahren erfolgreich angeboten wird, tätig. In diesem Jahr werden die Oldtimer am Sonntag, 15. September, nicht auf dem Wall neben der Stadthalle, sondern in der Fußgängerzone in Höxter ausgestellt. Von dort aus beginnt die Ausfahrt. »Hartmut Schwämmle und Werner Schröder werden eine landschaftlich schöne aber auch anspruchsvolle Route ausarbeiten, die die jeweiligen Teams zu absolvieren haben«, schildert Josef Buch. Unterweg sind dann einige Prüfungen zu erledigen. Auch hier wird es für die Menschen in der Fußgängerzone interessant werden, da sicherlich wieder einige seltene Oldtimer zu sehen sind. Hartmut Schwämmle: »Schön wäre es noch, wenn wir passend zu den Oldtimern 50er-Jahre-Livemusik bekommen könnten.«