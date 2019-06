Hier soll mit der Verlagerung der B 64 für ein Jahr kein Durchkommen sein: Die Bahnunterführung in Ottbergen verbindet den Ortskern mit den nördlichen Ortsteilen. Foto: Angelina Zander

Ottbergen (WB/AZ). Dass die B 64 verlegt und neu gebaut werden soll, dagegen hat das Aktionsbündnis B 64 generell nichts einzuwenden. Aber bei der Frage, wie die Bundesstraße realisiert werden soll, da wollen die Ottberger doch ein Wörtchen mitreden. Deshalb hat sich vor knapp einem Jahr das Aktionsbündnis B 64 gegründet – mit etwa 60 Mitgliedern. Vier von ihnen repräsentieren das Aktionsbündnis in der Öffentlichkeit: Walter Sonntag, Sabine Kopka-Hanewinkel, Katja Rikus und Bernhard Föckel.

Ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW) liegt bereits hinter ihnen. Das war am 8. Oktober vergangenen Jahres in Paderborn. Fünf Monate hat es nach Angaben der Aktiven gedauert, bis ihnen das Protokoll des Gesprächs von Straßen NRW vorlag. Damals hatten sie dem Landesbetrieb ihren Forderungskatalog vorgestellt. Das Ziel: »Wir wollen im Vorfeld Diskrepanzen ausräumen«, sagt Sabine Kopka-Hanewinkel.

Der Katalog umfasst sechs Punkte, auf die der Landesbetrieb im Gespräch mit den Vertretern des Aktionsbündnisses eingegangen war. Kritisch sehen die Ottberger zum Beispiel die Sperrung der Bahnunterführung. »Die Bahnunterführung soll für ein Jahr gesperrt werden«, berichtet Walter Sonntag. Alle, die nördlich dieser Unterführung wohnen, müssten dann einen Umweg nehmen, um beispielsweise zum Bahnhof zu gelangen. Katja Rikus schätzt, dass dadurch mindestens drei Kilometer zusätzlich in Kauf genommen werden müssten.

Zweites Gespräch mit Straßen NRW geplant

Darüber hinaus ist die Unterführung nur einspurig passierbar und soll laut Bündnis im Zuge des Neubaus der B 64 verlängert werden. »Hier sehen wir ein besonderes Gefahrenpotenzial für alle Bürger, insbesondere Kinder, Ältere und alle Beschäftigten der Lebenshilfe, die täglich mit der Bahn anreisen und durch die Unterführung zu ihrer Arbeitsstätte gehen«, heißt es in einer schriftlichen Zusammenfassung des Bündnisses, in dem es seine Anliegen und die Antworten Straßen NRWs gebündelt hat.

Das Aktionsbündnis fordere deshalb, dass die Unterführung an die Breite des neuen Baus angepasst werde. Diese Baumaßnahme liege laut Straßen NRW allerdings in der Zuständigkeit der Deutschen Bahn und der Stadt Höxter, sodass ohnehin keine baulichen Veränderung vorgenommen werden würden, sofern die Brücke nicht baufällig sei, berichtet das Aktionsbündnis.

Ein zweites Gespräch mit Straßen NRW ist für den 16. September geplant. Geht es nach Rikus, werden weitere folgen. Das Bündnis wolle auf dem Laufenden bleiben. Ähnlich verhält es sich derzeit mit der zugesagten Verkehrszählung am Nikolausplatz. »Das Ergebnis muss im September erfragt werden«, sagt Walter Sonntag. Zu diesem Treffen sei auch ein Vertreter der Stadt eingeladen worden. »Auch wenn es länger dauert: Wir bleiben am Ball«, so Sonntag.