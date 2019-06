Anlässlich der fünfjährigen Anerkennung Corvey als Welterbe konzertiert der Gospelchor Living Voices Höxter am Sonntag, 30. Juni, in der Abteikirche. Die 60-minütige Programmfolge steht unter dem Motto »African Alleluia«. Foto: WB

Höxter (WB/rob). Die frühere Reichsabtei Corvey darf sich am Freitag, 21. Juni, genau fünf Jahre mit dem Titel »Welterbe« schmücken. Der Chor Living Voices gratuliert mit einem Gospelkonzert.

Auf ihrer 38. Tagung im arabischen Quatar haben die Delegierten des Unesco-Komitees, das herausragende Westwerk aus dem 9. Jahrhundert, die versunkene Civitas Corvey sowie die Stadtwüstung 2014 in die begehrte Liste der »Schätze der Welt« aufgenommen. Das Westwerk von Corvey sei eines der wenigen in den wesentlichen Teilen erhaltenen karolingischen Bauwerke und das einzige noch sichtbare Zeugnis des Bautyps Westwerk aus dieser Zeit, begründete das Komitee seine Entscheidung.

In den fünf Jahren ist intensiv darüber verhandelt und auch gestritten worden, welche Aktivitäten aus dem Managementplan umgesetzt werden können. Zuletzt wurden mit einem Bundeszuschuss Dächer saniert. Die Katholische Kirche wartet auf Grünes Licht für den Einbau einer Glaswand für das Multimedia-Millionenprojekt in der Kirche. Stadt und Kreis Höxter haben den Kulturkreis verlassen, der Herzog von Ratibor managt das Schloss selbst. Viele Welterbe-Ideen warten noch auf Verwirklichung. Zur Gartenschau 2023 entsteht ein Archäologiepark zur Stadt Corvey.

Konzert von Living Voices zum Fünfjährigen

Ein »African Alleluia«-Konzert wird anlässlich des fünften Jahrestages der Ernennung Corveys zum Welterbe aufgeführt. Am 21. Juni 2014 wurde Corvey der Status verliehen. Anlässlich dieses freudigen Ereignisses konzertiert der Gospelchor Living Voices Höxter am Sonntag, 30. Juni, in der Abteikirche. Die 60-minütige Programmfolge steht unter dem Motto »African Alleluia«. Ein thematischer Block beinhaltet Stücke, die die Chorgemeinschaft mit einem Musiker aus Tansania verfeinert hat. Eine weitere Besonderheit ist die Chorbegleitung durch ein Streichertrio mit zwei Violinen und Cello. Chorsolisten sind Christoph Klocke und Werner Humann, die Leitung hat Johannes Lücking.

Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten zugunsten des Fördervereins »Chorus«, der die Sanierung der vom Bleifraß befallenen Corveyer Barock-Orgel durch das engagierte Sammeln von Spenden unterstützt. Im Rahmen des Konzerts wird der »Chorus«-Vorsitzende Heinz-Hermann Doninger das laufene Sanierungsprojekt vorstellen. Chorsprecher Werner Humann: »Wir freuen uns, dass wir nun schon zum sechsten Mal die ansprechende Akustik des Kirchenraums nutzen dürfen und dabei ein förderungswürdiges Projekt unterstützen können.«