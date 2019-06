Höxter (fmü). Sommer, Sonne und ein breites Angebot an Aktivitäten für jedermann. Der Campus der TH in Höxter wieder die Türen, um die Besucher zu dem alljährlichen Sommerfest zu begrüßen.

Den ganzen Nachmittag über, bis in die Nacht hinein, konnten sich die Besucher über die vielfältigen Möglichkeiten auf dem Hochschulgelände am Ziegenberg freuen. Für die Jüngsten waren die großen Highlights die Hüpfburg und das Kinderschminken. Auch die kleine Abelina Gutierrez ist glücklich über ihre Tiger Schminke: »Letztes Jahr war ich ein Hund mit Schlabberohren«, freut sie sich.

Den Botanischen Garten besucht sie ebenfalls gerne mit ihrer Oma. Dieser und noch viele andere Teile der Hochschule waren auch Teil eine Führung, die angeboten wurde. So konnte man einen Einblick in die Studiengänge und den Campus gewinnen. Für viele Studierende und ehemalige Studenten, war es auch eine Gelegenheit, sich mit den Professoren zu unterhalten, alte Freunde wieder zu sehen und auf dem ansonsten eher ruhigen Gelände mal richtig zu feiern. Das meint auch die ehemalige Studentin Johanna Karassek, die letztes Jahr ihren Abschluss gemacht hat: »Man trifft viele wieder. An den alten Standort zurückzukommen ist echt schön!« Und so, konnte man sich bei einem Stück Kuchen, oder eine Bratwurst in aller Ruhe einen sonnigen Fleck suchen, um sich mit alten Bekannten auszutauschen. Oder man begab sich an eine etwas weniger ruhige Ecke.

Der Verein für suburbane Jugendkultur »Lichtalben« hatte einen eigenen Pavillon aufgebaut mit Teppichen und Sofas , die für Wohnzimmeratmosphäre sorgten. In einer Ecke befand sich ein großes Mischpult mit Anlage versorgte alle, die mit ihrer Partystimmung nicht bis Abends warten wollten, mit Musik. Später, wurde dann nämlich auch die Bühne auf dem Campus mit Leben gefüllt, als die Zuschauer das Sommerfest bei Livemusik ausklingen ließen.