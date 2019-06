Beantragt wird, dass der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) damit beauftragt wird, in Planungen für einen Halbstundentakt auf der Strecke Paderborn – Höxter – Holzminden einzutreten und dabei Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen für eine Sanierung der Strecke zu führen. Dabei soll das Flügelungskonzept in Ottbergen erhalten bleiben. Ziel soll es sein, den Halbstundentakt in Richtung Holzminden schon zur Landesgartenschau in Höxter im Jahr 2023 zu realisieren.

»Insbesondere im Hinblick auf die Landesgartenschau 2023 ist mit einer deutlichen Steigerung der Mobilitätsnachfrage zu rechnen. Wir möchten, dass die Besucher problemlos mit der Bahn nach Höxter kommen können. Hierzu ist eine Verkürzung der Takt-Abstände notwendig. Im Gegensatz zu der Fraktion der Grünen möchten wir als CDU-Fraktion das ›Flügeln‹ in Ottbergen beibehalten, damit auch in Zukunft eine Anbindung in Richtung Wehrden weiterhin gewährleistet wird. Wir haben bereits Gespräche mit politischen Vertretern aus Niedersachsen geführt und werden auch in Zukunft diese Gespräche fortsetzen«, betont Landtagsabgeordneter Matthias Goeken, Mitglied der CDU-Fraktion im NPH.

Auch die Junge Union im Kreis Höxter hatte bereits einen Halbstundentakt sowie die Beibehaltung des Flügelungskonzeptes gefordert.