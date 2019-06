Von Ellen Waldeyer

Höxter (WB). Willi Dohmann ist bereits seit 19 Jahren Stadtführer. Er hat schon zahlreiche Vereine und Privatgruppen durch die historische Kreisstadt geführt und ihnen die vielen Geschichten und Fakten mit auf den Weg gegeben. Sein Lieblingsplatz in Höxter ist die Nikolaikirche, die 1766 in barocker Weise errichtet wurde.

Der Godelheimer hat die Stadt Höxter und seine Umgebung schon immer geliebt. Er ist hier aufgewachsen und verbindet viele Erinnerungen mit der Stadt. Seine Kindheit hat er in Godelheim verbracht, den Wehrdienst hat er in Höxter abgeleistet. Willi Dohmann kann sich noch genau daran erinnern, wie er mit seinen Kameraden mit fröhlichen Liedern auf den Lippen 1965 durch Höxters Straßen zur Kaserne marschiert ist.

Für den 79-Jährigen lag es nahe, die Fortbildung zum Stadtführer zu absolvieren und ist heute mit Liebe dabei. Er hat sich schon in seiner Jugend für Geschichte und Geografie begeistern können. Das Auswendiglernen sei dem pensionierten Lokführer noch nie schwergefallen, was immerhin eine Grundvoraussetzung für die Stadtführertätigkeit sei. »Ich erzähle zwar nie dasselbe und variiere meine Führungen entsprechend der teilnehmenden Gruppen, die Fakten müssen aber natürlich im Gedächtnis sein«, erklärt Willi Dohmann, der in seiner Freizeit gerne Tennis spielt und im Schützenwesen aktiv ist.

Für ihn habe das Herumführen und das stetige Lernen neben der Freude, die ihm diese Tätigkeiten bereiten, einen weiteren positiven Nebeneffekt: »Man bleibt definitiv fit im Geist. Das ist im fortgeschrittenen Alter ja nicht immer selbstverständlich«, so der 79-Jährige.

An seinem Lieblingsplatz, der Nikolaikirche, fühlt er sich besonders wohl. Die Kirche an sich überzeuge für ihn durch ihren Baustil und das hängende Kreuz im Kirchenschiff. Der Vorplatz an der Nikolaikirche strahle für Willi Dohmann aber noch mehr Attraktivität aus als das Kirchengebäude an sich. »Vor hier aus hat man einen hervorragenden Blick auf die Dechanei und den Brunnen davor sowie auf das Haus Düker, das Haus Schäfer und im Generellen auch auf das gesamte Geschehen in der Innenstadt«, sagt der Godelheimer. Er schätzt besonders die immer unterschiedlichen Fächerrosetten am Fachwerk, welche von Ideenreichtum und handwerklichem Geschick vergangener Zeiten zeugten.

Willi Dohmann, der 45 Jahre bei der Deutschen Bahn als Lokführer tätig war, kann einige Geschichten von den Menschen und Vereinen erzählen, die an einer Stadtführung durch Höxter teilnehmen. Ein Kegelverein aus Köln habe morgens um 9.30 Uhr bereits gefragt, ob es denn keine geöffneten Kneipen in Höxter gebe, eine Gruppe aus Bayern habe stark lachen müssen, als sie erfuhr, dass sich die höchste Erhebung des Weserberglandes mit etwa 530 Metern über Normalnull im Solling befindet, und eine Deutschlehrerin, die mit 20 tschechischen Kindern aus Prag unterwegs war, habe sich sofort beim ersten Durchgehen in die Kleinstadt verliebt. Viele Gäste aus dem Ruhrgebiet schätzen die Ruhe und Vertrautheit der Region. Immer wieder würden sie staunen, dass die Welt hier noch in Ordnung sei.

Aber nicht nur Touristen nehmen an den Stadtführungen teil, sondern auch Heimische, die sich mit der Geschichte ihrer Herkunftsstadt näher beschäftigen möchten. Auch Schulgruppen hat Willi Dohmann bereits durch die Stadt geführt.

Bisher habe es noch nie negative Rückmeldungen zur Stadt Höxter gegeben. Alle seien fasziniert von den schönen Gebäuden und der ländlichen Umgebung. Besonders beliebt sei bei den Reisenden die »Gourmetmeile«, die sich entlang des Marktplatzes erstrecke.

Wenn der 79-Jährige seine Touren beendet, weist er jedes Mal auf die Landesgartenschau 2023 hin und hofft, dass die Besucher dann in die »lebendige Kleinstadt« zurückkehren.