Von Ralf Brakemeier

Insgesamt 85 historische Fahrzeuge, vom unscheinbaren Toyota Corolla bis hin zum mondänen Bentley, vom gemütlichen Opel Admiral bis zur lautstarken Corvette Stingray konnten am Samstagmittag auf dem Parkplatz vor Schloss Corvey und auch in Aktion bei der An- und Abreise bewundert werden. Fans fanden sich unter den Zuschauern sowohl für das Zwei-Zylinder-Wartburg Cabriolet als auch für den Jaguar E-Type mit der sechsfachen Zylinderzahl.

Unter den mobilen Schätzchen, die auf ihrer Rundfahrt von und nach Kassel auch das schöne Weserbergland durchstreiften, waren Alltagsklassiker wie ein Opel Corsa, Daily-Driver wie die schöne Giulia von Alfa Romeo, aber auch Raritäten wie ein Buick Skylark mit sieben Liter Hubraum oder der Fiat Spinto Monza, dem, obwohl schon 94 Jahre alt, ein Liter Hubraum für die zügige Fahrt entlang der Weser durch Höxter und Holzminden reichten.

231 Kilometer zurückgelegt

Organisiert hatte die bunte Ausfahrt Gerhard Krause, beim ADAC Bereichsleiter für solche Rallyes. »Unsere heutige Fahrt führte die Teilnehmer über 231 Kilometer. Nördlichste Punkte der Rundstrecke sind Höxter und Holzminden«, informierte Krause. Auf dem Rundkurs warteten auch einige Sonderprüfungen auf die betagten Fahrzeuge und ihre Besatzungen. Dabei mussten festgelegte Strecken in einer bestimmten Zeit absolviert werden. »Dabei gibt es Strafpunkte für jede Abweichung ab einer Hundertstelsekunde«, berichtete Gerhard Krause.

Oldtimer in Corvey Fotostrecke

Foto: Ralf Brakemeier

Partner der Rundfahrt und mit etlichen Fahrzeugen aus dem eigenen Bestand vertreten war Opel-Classic. Die Retro-Abteilung des Rüsselsheimer Automobilbauers hatte auch etliche Gastfahrer ins Weserbergland gelotst. Neben TV-Moderator Thomas Ranft war auch der bekannte TV-Darsteller Roman Knižka dabei. Er lenkte einen 80er-Jahre Opel Corsa GSI auf den Parkplatz vor Schloss Corvey.

Ob sich der Schauspieler bei dem sonnigen Wetter nicht lieber ein standesgemäßes Cabriolet gewünscht hätte? »Das hatte ich im vergangenen Jahr«, lacht Knižka, der als Teil des Opel-Teams schon häufiger an solchen Rundfahrten teilgenommen hat. »Ein offenes Fenster und ›kalte Gespräche‹ helfen«, scherzt der sympathische Mime. Außerdem habe sein GSI »ordentlich Wumms«, das mache dann auch mal Spaß.

Für eine gute Stunde gab es in Corvey also eine Menge zu sehen. Teilweise unersetzliche Fahrzeuge aus den 20er- bis in die 80er-Jahre und auch ein paar Fernsehgesichter, die sich gerne für ein paar Worte oder das unvermeidliche Selfie Zeit nahmen. Unterstützt wurde der Aufenthalt in Höxter vom hiesigen Automobilclub unter der Leitung von Josef Buch.