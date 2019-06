Von Ellen Waldeyer

Beverungen (WB). Etwa 300 Tänzer der »Tanz-Etage« Höxter haben am Wochenende ihr Können in der ausverkauften Stadthalle Beverungen zum Besten gegeben. Nach einer dreijährigen Aufführungspause haben die Tänzer im Alter zwischen 3 und 84 Jahren den Kinderbuchklassiker »Die kleine Hexe« von Otfried Preußler neu interpretiert.

Mit hochwertigen Choreografien begeisterten bei zwei Aufführungen am Samstag und am Sonntag Frösche, Schneeflocken, Schmetterlinge, Zirkusartisten und natürlich zahlreiche Hexen. Sie alle tanzten über die Bühne der Stadthalle zu leisen, gefühlvollen Melodien oder aber imposanten und dynamischen Rhythmen, die immer auf das Geschehen im Kontext der Geschichte angepasst waren. In aufwendigen bunten Kostümen und mit bezaubernden Requisiten wurde der Kinderbuchklassiker allein durch tänzerisches Können erzählt. Lichteffekte untermalten die fließenden Bewegungen der Akteure.

Damit die Geschichte von der kleinen Hexe und ihrem Freund, dem Raben Abraxas, von den Besuchern ohne Probleme mitverfolgt werden konnte, mussten die Akteure nicht nur tanzen können, sondern auch durch Mimik und Gestik ihren Figurencharakter verkörpern. Zwischen einigen Darbietungen führten ein paar Sätze über die Geschichte den Besucher noch tiefer in das Geschehen hinein.

Aufführung »Tanz-Etage« Höxter Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer

In dem Stück geht es um eine ungeschickte junge Hexe, die in der Walpurgisnacht unbedingt auf dem Blocksberg tanzen möchte. Allerdings ist die Hexe erst 127 Jahre alt – zu jung, um an dem größten Ereignis des Jahres teilnehmen zu dürfen. Als sich die Hexe dennoch zum Blocksberg schleicht, entscheidet die Oberhexe, dass die kleine Hexe im nächsten Jahr mittanzen darf, wenn sie das Hexen perfekt beherrscht. Dazu soll sie von dem Hexenrat geprüft werden.

Ein Jahr hat die kleine Hexe nun, um zu üben. Besonders auf diese lange Zeit, in der die Hexe viele Abenteuer erlebt und viel lernt, fokussierte sich die choreografische Ausführung des Kinderstücks. Synchrone Bewegungen sowie passende Musikstücke waren punktgenau in die Geschichte eingebettet.

Hohes Leistungsniveau

In Soli, Duetten oder großen Gruppentänzen verzauberten die Mädchen und Jungen das Publikum. Die Tänzer zeigten ihre Dehnbarkeit und ihr Rhythmusgefühl in den Tanzrichtungen Ballett und Spitze, verschiedenen Hip-Hop-Sparten, Kindertanz sowie Modern- und Jazz-Dance. Schwierige Hebungen und elegante Spagatsprünge sorgten für unaufhörlichen Beifall. Für die Hebungen, die den Choreografien eine besondere Note gaben, sind Kraft und Balance grundlegend.

Auf einem hohen Leistungsniveau zeigten die jungen und älteren Tänzer ihr Können. Zuvor hatte Janet Topf, Leiterin der Tanzschule, versprochen, dass sie dem Publikum etwas Sehenswertes bieten wolle. »Unglaublich, dass hier gar keine Profi-, sondern nur Hobbytänzer auf der Bühne stehen«, staunten einige Besucher in der Pause. Die Begeisterung über die abwechslungsreiche Unterhaltung war groß. Mit »Standing-Ovations« belohnte das Publikum die Tänzer am Ende ihrer Aufführung.

Mit einem großen Finale, bei dem 300 Akteure gleichzeitig auf der Bühne agierten, endete die Tanzaufführung, die viel Organisation erforderte. »Es waren zum Schluss ein paar harte Wochen und wir alle haben unsere Freizeit geopfert, was sich gelohnt hat. Hier steckt unheimlich viel Herzblut hinter«, sagt Leiterin Janet Topf mit einem Lächeln auf den Lippen.

Vor mehr als einem Jahr hatten die Vorbereitungen begonnen. Viele Helfer wie die Eltern waren in dieser Zeit unersetzlich für die Tanzschule. »Ein gelungenes Endergebnis«, hieß es von den Eltern und vielen weiteren Gästen am Wochenende. In der Hauptrolle der Kleinen Hexe waren Sophie Pötzke und am Sonntag Annalisa Hohls zu sehen. Den Raben Abraxas stellte Maren Hillebrand dar.