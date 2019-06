Von Celine Niemann

Höxter-Bödexen (WB). Dass die Schützen der Bödexer St. Sebastianus Schützenbruderschaft am Wochenende ein wenig ins Schwitzen gekommen ist, lag nicht nur an den hochsommerlichen Temperaturen während ihres Schützenfestes. Auch das Königsschießen am Montag trieb den Anwärter und gespannten wartenden Schützen die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn.