Von Angelina Zander

Nieheim-Himmighausen (WB). Gestratz in Bayern, Nindorf in Schleswig Holstein oder Dissen in Niedersachsen: Diese Dörfer bemühen sich derzeit um eine gute Platzierung beim 26. Bundeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft«. Und zwischen den 30 Landessiegern findet sich auch Himmighausen. Die Bewertungskommission hat jetzt einen dreistündigen Rundgang durch das Dorf bekommen.