Steinheim-Sandebeck (WB). Das Königsschießen am Fronleichnamstag brachte die Entscheidung: Michael Kupka ist der neue König der St. Dionysius Schützenbruderschaft Sandebeck für das Schützenfest an diesem Wochenende (29. Juni bis 1. Juli).

Der 47-Jährige stellte noch am Abend seine Ehefrau Andrea als Königin vor. Begleitet wird das Königspaar im Hofstaat von Rainer und Karin Lüking sowie Matthias und Sandra Elsner.

Festumzug und viel Musik

Diese Paare haben bereits 2013 in Sandebeck regiert – damals mit Rainer Lüking als König. Noch am Abend des Königsschießens wurde in Erwartung der drei Schützenfesttage bereits kräftig gefeiert.

Hier das Festprogramm in der Steinheimer Ortschaft Sandebeck:

Samstag, 29. Juni: 16.15 Uhr Antreten beim Oberstleutnant Dieter Böddeker; Abholen von Fahne, Oberst und König; 18 Uhr Schützenmesse im Eggedom, danach Kranzniederlegung mit Zapfenstreich am Ehrenmal; ab 20 Uhr Tanz im Festzelt, es spielt die Band »Remmi Demmi«.

Sonntag, 30. Juni: 13 Uhr Antreten beim Oberstleutnant Dieter Böddeker, danach Abholen von Fahne, Oberst und Königspaar zum großen Festumzug; 15 Uhr Parade am Germanenhof; 16 Uhr Königstänze; am Abend spielt die Band »Dolce Vita« zum Tanz.

Montag, 1. Juli: 9 Uhr Antreten bei Hartweg; 10 Uhr Schützenfrühstück mit Ehrungen: 15 Uhr Antreten beim Fähnrich Thorsten Otto (Schmiedeweg); 16 Uhr Kindertänze; abends Tanz im Zelt mit »Dolce Vita«. Alle Bürger seien zum Fest eingeladen.