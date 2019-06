Der heißeste Tag: Hitze-Welle auch im Kreis Höxter Fotostrecke

Foto: Ellen Waldeyer, Michael Robrecht, Harald Iding, Angelina Zander

Seit Montag heizt Hoch »Ulla« Deutschland richtig ein. Am Dienstag haben die Wetterstationen in einigen Teilen des Landes etwas mehr als 36 Grad gemessen, auch am Mittwoch näherten sich die Marken – auch im Kreis Höxter – der 35-Gradmarke. Die Freibäder waren gut gefüllt. Die Baustellenarbeiter hatten den heißesten Arbeitsplatz. Viele Schulen beendeten nach Mittag den Unterricht. In den nächsten Tagen soll das Wetter etwas »milder« werden, um dann am Wochenende wieder neue Sahara-Hitze ins Land zu transportieren.