Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.15 Uhr. Der oder die Täter sammelten nach der Sprengung einen Teil der Zigaretten und des Münzgeldes ein und flüchteten unerkannt. Der Fall bei Brenkhausen ist bereits die vierte Sprengung eines Zigarettenautomaten im Kreis Höxter im Juni 2019. Am 14. Juni gegen 3 Uhr, wurde ein Automat in der Straße Zur Lüre gesprengt. Am 16. Juni sprengten bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr zunächst einen Zigarettenautomaten an der Briloner Straße in Scherfede und gegen 2.10 Uhr einen weiteren Automat in der Straße Sulburgring in Bad Driburg. Bislang ist in allen Fällen nicht bekannt, wodurch die Explosion herbeigeführt wurde. Auch ist nicht bekannt, ob bei den einzelnen Sachverhalten ein Tatzusammenhang besteht. Hinweise an: Telefon 05271-9620.