Von Angelina Zander

Der »HX2go«, wie ihn die Studierenden der Technischen Hochschule (TH) OWL getauft haben, soll zum Verweilen einladen. Und wo soll das besser gehen als vor dem »wichtigsten Denkmal der Innenstadt«, wie Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt Höxter, sagte. Bürgermeister Alexander Fischer bezeichnete das neue Kunstwerk aufgrund der Farbe, der Gestaltung und der Größe nach der Enthüllung als »Hingucker«. Entworfen haben ihn die Studenten des Studiengangs Landschaftsarchitektur der TH OWL im vierten Semester. »Wir konnten zwischen drei Projekten wählen«, erläuterte Student Tobias Hörle das Vorgehen. Der Vorgängerkurs habe bereits an dem Logo gearbeitet, einem Stuhl in Miniaturform.

»Das Projekt haben wir weitergeführt«, so Hörle. Entstanden ist der »HX2go«, auf dem seit Mittwoch Platz genommen werden darf. Inspiriert sei der Name von dem klassischen Coffee-to-go-Becher, erklärt Hörle. Claudia Koch könne sich auch vorstellen, dass der rote Stuhl auf Reisen durch die Stadt gehen könne, um an möglichst vielen wichtigen Orten Fotomotive entstehen zu lassen. Doch erst einmal hat er seinen Platz vor dem Historischen Rathaus. Der »HX2go« ist ein Kooperationsprojekt der TH OWL, der Stadt, der Landesgartenschaugesellschaft und der Firma Holz Specht. Geschäftsführer Thomas Specht hat nach eigenen Angaben drei Tage Arbeitszeit in die Fertigung des roten Stuhls aus Fichtenholz investiert. Der »HX2go« ist aber nicht das einzige Projekt, das die Studenten für die LGS realisiert haben. Auch »HX2sit« ist in Arbeit. Hinter diesem Begriff sollen sich Sitzbänke verstecken, bei denen auch die Höxteraner ein Mitspracherecht hatten. Die Besonderheiten Höxters sollten im Vorfeld genannt werden und sollen in die Arbeit mit aufgenommen worden sein, gab Prof. Dr. Petra Rau, Leiterin des Projekts an der TH OWL, einen Ausblick auf die neuen Sitzgelegenheiten.