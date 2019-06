Oliver Lüttringhaus (58) hat Wurzeln und Verwandte in Höxter. Er ist nach 16 Jahren aus Irland an die Weser gezogen und eröffnet heute seine erste Ausstellung im »Bilderwerk« (Pfennigbreite 8). Die Schau in der renovierten Scheune läuft bis 27. Juli. Foto: Michael Robrecht

Von Michael Robrecht

Höxter (WB). Die Mönchemühle in Höxter etabliert sich als neues kleines kulturelles Zentrum in der Kreisstadt. Im »Bilderwerk« hat Künstler Oliver Lüttringhaus heute ab 20 Uhr zur öffentlichen Vernissage zu seiner Ausstellung »Bilder aus Irland« eingeladen.

Neu in Höxters Kunstszene: »Bilderwerk« Mönchemühle Fotostrecke

Foto: Michael Robrecht

Der 58-Jährige lebt erst seit 2018 in Höxter, wo seine Mutter Elisabeth Lüttringhaus seit 2016 in der Mönchemühle eine Wohnung mit Atelier unter ihrem Künstlernamen »Elisabeth Corvey« eingerichtet hat. Die Höxteranerin (geborene Robrecht) hatte dort vor einem Jahr nach ihrer Rückkehr vom Niederrhein mit der Ausstellung »Collagierte Malerei« erstmals auf die Mühle als fesselnden kulturellen Ort aufmerksam gemacht. 57 Exponate von ihr – Gemälde, Zeichnungen, Radierungen – hat das Museum Schloss Moyland bei Kleve heute im Fundus.

16 Jahre in Irland gelebt

Oliver Lüttringhaus, er wohnt auch in der Mühle und betreibt ein Atelier in Beverungen, hat 16 Jahre in Irland gelebt. Er ist zu den Wurzeln seiner Familie nach Höxter zurück gekehrt: »Die Bilder aus Irland stammen aus den Jahren 2009 bis 2016. Nach dem Offensichtlichen der grünen Insel Irland gibt es auch eine andere Seite, dessen dunkle Schönheit sich erst mit der Zeit erschließt und die ich in meinen Bildern zeige«, berichtet der Künstler. Es seien nicht die typischen Motive der Prospekte, sondern Stimmungen, die ihn beeinflusst hätten. Ein Wald sei für ihn eine Quelle der Inspiration gewesen. Oliver Lüttringhaus bezieht auch seinen Computer bei der Gestaltung seiner Werke mit ein. Er kombiniert Motive durch das Übereinanderlegen. Relevante Bilder würden auf eine Leinwand übertragen. »Dazu habe ich eine Maschine konstruiert.« Näheres will der Künstler vor Ort erläutern. Besucher sind im »Bilderwerk«, es befindet sich in der sanierten Scheune (Eingang hinten) neben der Mönchemühle (Mieter: Agentur f.ee, Astrid Krome. Cocon, M² Meinberg-Meinberg, Prof. Rotermund), willkommen. Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr können Gäste die Schau besichtigen. Die 300 Quadratmeter große Ausstellungsfläche (ist auch zu mieten) beeindruckt durch helle Wände, den offenen Dachstuhl und Sitzgelegenheiten im Grünen an der Grube. Hauseigentümer sind Claudia und Gunnar Meinberg aus Leipzig.

Mönchemühle

Die Mönchemühle in der Stadt Höxter ist die ehemalige Mühle des Klosters Corvey. Sie wurde 1324 erstmals erwähnt. Die Mühle liegt unterhalb des Bielenberges im Bereich Pfennigbreite unweit der Lütmarser Straße an der Grube (mittelalterliche Wasserversorgung von Höxter). Bis 1933 wurde die Mühle durch ein Wasserrad betrieben, dazu wurde die Grube umgeleitet. Ab 1933 erfolgte der Betrieb der Mühle mit Motoren, nach 1945 mit zwei Einzylinder Teerölmotoren (Hersteller Herford). Diese Motoren leisteten jeweils 75 PS. Die Grube wird seitdem mittels einer Francis-Turbine zur Stromversorgung genutzt. Heute wird der erzeugte Strom ins Netz eingespeist. Bis in die 1970er Jahre wurde der Strom zur Eigenversorgung der Mühle und der angrenzenden Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude verwendet. Das dunkelrote Mühlengebäude ist 1894 erbaut worden. Die Mühle war noch bis 1972 in Betrieb und wurde dann stillgelegt. Die Anlagen zum Mühlenbetrieb sind nicht mehr vorhanden, da das Mühlenhaus ab 1999 zu einem Bürogebäude umgebaut wurde. In der sanierten Scheune (früher eine Zimmerei) haben Firmen Flächen unten gemietet, oben befindet sich das »Bilderwerk.