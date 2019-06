Von Dennis Pape

Höxter (WB). »Das Bürgerpicknick ist mittlerweile eine schöne Tradition in Höxter geworden«, sagt Klaus Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Bei der nunmehr zehnten Auflage gibt es zwei wichtige Neuerung – das Picknick findet zum ersten Mal an einem Samstag (6. Juli) und darüber hinaus am Dampferanleger in der Kreisstadt statt.

Nach vielen schönen Begegnungen in den vergangenen Jahren am Wall in Höxter wird das Picknick für alle interessierten Bürger nun zum ersten Mal direkt an der Weser veranstaltet – und das hat laut Klaus Schumacher einen großen Vorteil: »Der Durchgangsverkehr ist hier besonders bei schönem Wetter noch größer als am Wall. Sollte also der ein oder andere zufällig vorbei kommen, kann er sich selbstverständlich hinzugesellen.« Das ist auch möglich, weil es mit der Gastronomie »R1« von Rajinder Kumar in unmittelbarer Nähe eine Möglichkeit gibt, sich mit Speisen und Getränken einzudecken. Selbstgebackener Kuchen wird ebenfalls an einem Stand angeboten.

Jeder bringt eigenes Picknick mit

Ansonsten gilt wie gewohnt für alle Interessierten: Jeder bringt sein eigenes Picknick mit. Eine Tischreservierung (30 Euro pro Tisch) wird bei Lotto Ritter in der Weserstraße sowie in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung (Kreisverwaltung, Moltkestraße 12) angenommen. »Kurzentschlossene dürfen sich aber auch vor Ort anmelden«, ergänzt Christel Hartmann, stellvertretende Vorsitzende der Bürgerstiftung. »Wir werden von etwa 13 Uhr an am Dampferanleger sein«, betont Schriftführerin Maria Franke.

Band »Front Door« spielt

Apropos Uhrzeit: Das Picknick findet nicht wie gewohnt an einem Sonntag statt – sondern dieses Mal bereits an einem Samstag von 15 bis 20 Uhr. »Als neuer Partner freuen wir uns darauf, in diesem Jahr zusammen mit der LGS-Gesellschaft vor Ort über den Stand der Landesgartenschau 2023 berichten zu können«, betont Daniel Hartmann, Schatzmeister des LGS-Fördervereins. Außerdem spielt die Band »Front Door« Musik, die so vielfältig ist, wie es auch das Publikum sein soll. Beim Fest für alle Generationen gibt es eine Hüpfburg für Kinder und in Kooperation mit dem Jugendtreff »Juzi« einen Sommerflohmarkt mit vielen schönen Dingen. Der Erlös des zehnten Bürgerpicknicks soll wie gewohnt einem guten Zweck zugeführt werden.