Verwundert zeigten sich viele, welche eklatanten Auswirkungen der Fachkräftemangel in der Pflege haben könne. Asklepios hatte damit die Schließung begründet. (Bericht vom Mittwoch). Hingewiesen wurde von Lesern aber auch darauf, dass es zuletzt zu viele Leitungswechsel, immer neue Leiharbeiter und viel Fluktuation beim Pflegepersonal gegeben habe, was dem Ruf des WBK-»Weserblick«-Heimes nicht förderlich gewesen sei.

Besonders die Angehörigen der 31 Bewohner des Seniorenhauses auf dem Gelände der Weserberglandklinik (WBK) sind verärgert über das überraschende Aus für das Heim. Die Geschäftsführung der WBK hat viele Anrufe und auch Kritik von besorgten Verwandten bekommen. Geschäftsführer Rüdiger Pfeifer erklärte, wie schon in der Pressemitteilung der Hamburger Asklepios-Zentrale, dass er bis zum Schluss um das Pflegeheim gekämpft habe. Genützt habe das alles nichts. Pfeifer hatte am Mittwochvormittag die Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung informiert. Kurz danach wurde eine Presseerklärung an die Medien verschickt. An die Angehörigen der zu Pflegenden wurden Einschreiben versandt, die am Donnerstag die Betroffenen erreichen sollten. Von Seiten der Angehörigen war gefragt worden, warum sie nicht frühzeitig vor der Veröffentlichung der Schließungserklärung informiert worden seien, sondern – wie viele Pflegeheimbewohner auch – erst nach der Betriebsversammlung. Einige haben offiziell erst sehr spät eine Information bekommen, so eine Kritik. Viele Bewohner sind jetzt verunsichert, wissen nicht wohin.

Der Kreis Höxter als Heimaufsicht und die Asklepios-WBK-Leitung haben auch gestern versucht, Plätze für die 31 Heimbewohner im nahen Umkreis zu finden, um alle bis Ende August gut unterzubringen. Die Leitungen der heimischen Seniorenhäuser, die alle sehr gut belegt sind, sagten alle Unterstützung zur Lösung des Problems zu. Dazu gehörten auch Berno Schlanstedt (Beckhausheim Höxter) und Heribert Fischer (St.-Nikolai-Seniorenzentrum).

Aus anderen Senioreneinrichtungen im Kreis Höxter ist zu hören, dass es dort mit fehlnedem Pflegepersonal solche Probleme wie in der »Weserblick«-Einrichtung nicht gibt.